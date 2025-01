Cântăreţul Al Bano a fost invitat să cânte la Moscova. Însă artistul a pus o condiție

Cântăreţul Al Bano a declarat că a fost invitat în Rusia pentru a susţine un concert la Moscova pentru a sărbători semnarea păcii în războiul din Ucraina. Sursa foto: Getty Images

Cântăreţul italian a dezvăluit, într-un interviu acordat pentru presa din Italia, că a fost contactat pentru un concert în Piața Roșie pentru a sărbători pacea.

"M-au trimis la Moscova să sărbătoresc pacea". Într-un moment crucial pentru stabilitatea Europei și conflictul dintre Rusia și Ucraina, Al Bano vorbește despre o posibilă pace în numele muzicii. În cadrul interviului, cântărețul de la Cellino San Marco a povestit: "M-a sunat chiar alaltăieri, de la Moscova, o persoană. Și mi-a spus: pregătește-te că pentru septembrie, în octombrie, cel mai târziu, va trebui să te întorci la Moscova pentru a cânta în Piața Roșie la concertul care va celebra pacea".

Nu există încă o masă de negocieri, dar se pare că un eveniment- concert este organizat pentru la toamnă. 2025 este indicat de mulți drept anul de cotitură, Volodymyr Zelensky însuși speră că va fi ultimul de război.

Al Bano a mai adăugat: "În realitate nu am mai fost acolo de când a izbucnit pandemia și, din păcate, imediat după a izbucnit şi conflictul. Am spus: "Nu mă mai căutaţi". Pentru că nu cânți pentru un popor care se află în război am spus: "Mă întorc când va fi pace".

Și a concluzionat: "Trump vrea pacea și vrea să fie autorul acestei păci, este adevărul pur și simplu. Este unul care face, nu este unul dintre cei mulți capabili doar să promită, el nu are arme sau fabrici și război, este manager, antreprenor, lucrează bine dacă este pace în jurul lui".

Unul dintre ultimele concerte ale lui Al Bano la Moscova datează din anul 2019.