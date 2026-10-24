Cel mai bogat om din Africa regretă luxul din tinerețe: „Aveam 27 de mașini. Mi-am cumpărat primul avion înainte de 23 de ani”

Pe lângă mașini, Dangote a recunoscut că și-a cumpărat primul avion fără a consulta vreun consilier. FOTO: Getty Images

Cel mai bogat om din Africa, Aliko Dangote, a recunoscut că primii săi ani de prosperitate au fost marcați de cheltuieli extravagante, inclusiv acumularea a 27 de mașini și achiziționarea unui avion privat înainte de a împlini 23 de ani, decizii pe care acum le privește cu regret.

„Aveam 27 de mașini de lux și mi-am cumpărat primul avion privat înainte de a împlini 23 de ani. Când văd oameni care câștigă bani și încep imediat să-i cheltuiască cu nesăbuință, încerc pe cât posibil să-i avertizez, deoarece regret unele dintre deciziile pe care le-am luat la început. Prea multă risipă pe plăceri nu este un lucru bun”, a spus Dangote într-un interviu, citat de ghanaweb.com.

Fondatorul grupului Dangote a făcut aceste mărturisiri în timp ce evoca parcursul său ca tânăr om de afaceri, dezvăluind că a obținut câștiguri însemnate încă de la începutul carierei și că a cheltuit o parte din acești bani pe bunuri de lux, fără prea multă reținere.

Dangote a povestit că, în 1978, câștigurile sale zilnice se ridicau la aproximativ 7.000 de naira, o sumă pe care a descris-o ca fiind considerabilă pentru acea perioadă. În același an, și-a cumpărat primul Mercedes-Benz 200, cu 5.100 de naira; a fost extrem de încântat de achiziție, deși mașina nu era dotată cu servodirecție.

Pe lângă mașini, Dangote a recunoscut că și-a cumpărat primul avion fără a consulta vreun consilier, precizând că decizia a fost motivată exclusiv de dorința de a deține unul. De asemenea, a amintit de un accident aviatic petrecut pe aeroportul Luton din Londra, la 31 martie 1983, reflectând asupra acelor experiențe timpurii legate de bogăție.

Avertismentul transmis de cel mai bogat om din Africa

Miliardarul Aliko Dangote a declarat că obișnuiește să-i avertizeze pe tineri ori de câte ori îi vede cheltuind sume mari pe bunuri de lux, imediat după ce încep să câștige bani. El face referire directă la propriul trecut pentru a sublinia acest aspect, insistând că entuziasmul succesului financiar timpuriu nu ar trebui să se transforme într-un stil de viață extravagant.

„Faptul că faci bani nu ar trebui să ducă automat la un stil de viață costisitor”, a avertizat Dangote, adăugând că cheltuielile excesive pe plăceri pot distrage atenția unei persoane de la munca asiduă necesară pentru a construi o afacere durabilă.

Anterior, YEN.com.gh a prezentat detalii despre oferta publică de acțiuni a lui Aliko Dangote în cadrul rafinăriei sale din Lagos, operațiune prin care s-ar putea strânge până la 2,1 miliarde de dolari în schimbul unei participații de aproximativ 3% în afacere. Rafinăria acoperă peste 70% din necesarul de energie al Nigeriei, iar fondurile obținute urmează să finanțeze o extindere majoră.

De asemenea, miliardarul nigerian Aliko Dangote pregătește construirea unei rafinării de petrol de 15 miliarde de dolari în apropierea orașului vechi Lamu din Kenya, sit inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Proiectul, susținut de guvernul kenyan, este contestat de localnici, operatori din turism și ecologiști, care se tem de impactul asupra mediului și asupra zonei istorice