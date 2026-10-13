Cel mai bogat om din Africa anunță data la care rafinăria de 20 de miliarde $ pe care o construiește va funcționa la capacitate maximă

Cel mai bogat om din Africa și directorul general al Dangote Group, Aliko Dangote. Imagine de arhivă. Sursa foto: Getty Images

Cel mai bogat om din Africa și directorul general al Dangote Group, Aliko Dangote, care și-a exprimat în repetate rânduri obiectivul final privind rafinăria sa de 20 de miliarde de dolari, a dezvăluit data la care estimează că aceasta va putea funcționa la capacitate maximă.

În cadrul prezentării virtuale finale dedicate ofertei publice inițiale (IPO), intitulată „Înapoi de unde a început totul” și organizată luni, la Port Harcourt, în statul Rivers, de compania Financial Derivatives Company pentru Dangote Petroleum Refinery, miliardarul nigerian a declarat că unitatea este estimată să atingă capacitatea operațională maximă la începutul anului 2029. Producția ar urma să crească de la 500.000 la 1,4 milioane de barili pe zi, potrivit Business Insider Africa.

„La începutul anului 2029, vom ajunge la 1,4 milioane de barili pe zi. Aceasta reprezintă 10% din întreaga capacitate de rafinare a Americii. Vom produce 2,5 milioane de tone de poliolefine, cea mai mare cantitate din istoria Africii”, a declarat cel mai bogat om de pe continentul african.

Dangote promite că micii investitori vor câștiga mulți bani

Principalul industriaș nigerian a prezentat, de asemenea, planurile de extindere a producției petrochimice a rafinăriei, vizând o producție anuală de cel puțin 2,5 milioane de tone de poliolefine și 400.000 de tone metrice de alchilbenzen liniar.

Potrivit publicației Punch, acesta a afirmat că producția planificată va reprezenta un pas important înainte pentru dezvoltarea industrială a Africii.

Dangote a mai transmis că și nigerienii obișnuiți, inclusiv persoanele cu venituri mici și cei care dispun de resurse financiare limitate, vor putea lua parte la această extindere prin intermediul ofertei publice inițiale a companiei. El a promis că acționarii își vor primi câștigurile în dolari.

„Ne vom asigura cu siguranță că îi includem pe cei mai mici investitori, care subscriu pentru 50.000 de acțiuni sau mai puțin”, a declarat acesta.

Nigerieni sunt încurajați să cumpere acțiuni la Dangote

În cadrul evenimentului, Bismarck Rewane, directorul general al Financial Derivatives Company, i-a îndemnat pe nigerieni să profite de oferta publică inițială pentru a deveni coproprietari ai unuia dintre cele mai importante active industriale ale țării.

El a afirmat că listarea ar putea contribui, de asemenea, la creșterea valorii totale a pieței de capital din Nigeria la peste 220 de trilioane de naire.

„Aceasta este o ofertă publică inițială în cadrul căreia trei țări - Kenya, Tanzania și Uganda - își încurajează cetățenii să investească în Africa. Societatea mixtă dintre Etiopia și rafinăria WG construiește cea mai mare fabrică de îngrășăminte din lume”, a declarat Rewane.

„Se vede foarte clar. Astăzi, Donald Trump vorbește despre motorină. Motorina provine din rafinării. Prețul motorinei va determina ce se va întâmpla în cele 19 zile de la încheierea alegerilor. Prețul motorinei va determina rezultatul în cea mai mare economie a lumii. Așadar, păstrați ceea ce aveți. Faceți trecerea de la statutul de simplu cetățean la cel de cetățean și investitor. Apoi, faceți trecerea de la cetățean și investitor la investitor african, într-un context în care economia industrială și beneficiile acesteia se vor îmbunătăți pentru noi toți”, a adăugat el.

IPO-ul Dangote

Dangote, care a lansat oferta publică inițială pentru rafinăria sa de 20 de miliarde de dolari pe 14 septembrie, cu termen inițial de încheiere la 13 octombrie, a prelungit recent perioada de subscriere pentru a permite participarea unui număr mai mare de investitori locali.

Compania a anunțat luni că oferta publică inițială (IPO) va fi prelungită cu 10 zile, pentru a le oferi investitorilor de pe întregul continent mai mult timp să participe la ceea ce se estimează că va deveni cea mai mare vânzare de acțiuni din istoria Africii.

„Emitentul a primit un interes foarte puternic din partea unei game largi de investitori eligibili din Africa și din alte jurisdicții”, a transmis Dangote.

Directorul general, David Bird, a declarat că prelungirea perioadei de subscriere va permite companiei să ofere oportunitatea de investiție unui număr mai mare de investitori africani.

Cu câteva zile în urmă, un raport arăta că Dangote urma să pună la dispoziția investitorilor din Africa de Est o parte semnificativă din oferta publică inițială.

Rafinăria a dezvăluit că aproape 20% din acțiunile oferite prin IPO vor fi disponibile investitorilor din această regiune.

Potrivit Bloomberg, alocarea ar putea ajunge la o valoare de până la 300,4 milioane de dolari, dacă oferta va fi subscrisă integral.

Prima rafinărie listată pe piața bursieră nigeriană

Investitorii kenyeni vor putea participa la oferta publică inițială de 1,6 miliarde de dolari a rafinăriei după ce Autoritatea Piețelor de Capital din Kenya a aprobat un prospect simplificat pentru un certificat global de depozit (Global Depositary Receipt - GDR) asociat ofertei.

Aprobarea vizează un certificat global de depozit depus de Renaissance Capital Kenya. Compania kenyană va colabora cu Renaissance Capital Africa, care deține licență de operare în Nigeria, pentru a facilita accesul investitorilor la ofertă.

Anterior, Autoritatea Piețelor de Capital din Uganda aprobase participarea investitorilor din această țară est-africană la oferta publică inițială a rafinăriei Dangote.

Reuters a relatat că aprobarea vizează oferta de valori mobiliare din cadrul IPO-ului și a fost acordată în urma unei solicitări depuse în numele rafinăriei de Stanbic IBTC Capital.

Cu toate acestea, accesul este limitat la investitorii profesioniști și la persoanele cu averi mari.

Oferta publică inițială a rafinăriei Dangote a fost lansată pe 14 septembrie, la Bursa de Valori din Nigeria (NGX), în Lagos, centrul comercial al țării. Aceasta reprezintă prima rafinărie listată pe piața bursieră nigeriană.

Oferta publică inițială cuprinde în prezent 4,1 miliarde de acțiuni ordinare noi, la un preț de 525 de naire pe acțiune. Achiziția minimă este de 10 acțiuni, în valoare totală de 5.250 de naire.

Emiterea celor 4,1 miliarde de acțiuni ordinare noi, la prețul de 525 de naire fiecare, ar urma să atragă aproximativ 2,15 trilioane de naire, dacă oferta va fi subscrisă integral.