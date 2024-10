Cel puțin 94 de morți după ce o cisternă cu benzină s-a răsturnat în Nigeria, iar oamenii au alergat să strângă combustibilul

Cel puţin 94 de persoane au murit în nordul Nigeriei după ce un camion cisternă a explodat după un accident.

„Şoferul a pierdut controlul, iar cisterna s-a răsturnat şi s-a vărsat combustibil într-un şanţ de drenaj”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei din Jigawa, Shiisu Lawan Adam. „Oamenii s-au grăbit să adune combustibilul şi atunci s-a produs explozia”, a relatat un reprezentant al poliției pentru CNN.

FLASH: 94 killed in fuel tanker explosion in Jigawa state.



According to reports, individuals gathered around a tanker that had been involved in an accident in Majia Town to collect petrol. Tragically, the tanker exploded, resulting in at least 94 deaths and 50 injuries. pic.twitter.com/ZKhjbM0vYl