Deșertul Sahara a fost inundat pentru prima dată în ultimii 50 de ani. A plouat în două zile cât într-un an. 18 oameni au murit

Deșertul Sahara a fost inundat pentru prima dată în ultima jumătate de secol. Două zile de precipitații în septembrie au depășit mediile anuale în mai multe zone din sud-estul Marocului și au provocat un potop, au declarat la începutul lunii octombrie oficialii agenției de meteorologie a țării, potrivit The Guardian. Imaginile din satelit ale NASA au arătat că lacul Iriqui, un lac situat între Zagora și Tata, care a fost uscat timp de 50 de ani, se umple.

„Au trecut între 30 și 50 de ani de când nu am mai avut atât de multă ploaie într-un interval de timp atât de scurt”, a declarat Houssine Youabeb, un oficial al agenției de meteorologie din Maroc.

The Sahara Desert is flooded in Morocco. This is one of the driestest places in the world. ? AP. pic.twitter.com/QOWKYCdjdR

Inundațiile din Maroc au provocat moartea a 18 persoane luna trecută, impactul extinzându-se la regiuni care au fost afectate de un cutremur anul trecut.

Sahara, care măsoară 9,4 milioane de kilometri pătrați, este cel mai mare deșert fierbinte din lume și se întinde de-a lungul unei duzini de țări din nordul, centrul și vestul Africii. Seceta recurentă a fost o problemă în multe dintre aceste țări, deoarece fenomenele meteorologice extreme sunt în creștere din cauza încălzirii globale. Acest lucru a condus la predicții din partea oamenilor de știință conform cărora furtuni similare ar putea avea loc în Sahara în viitor.

Rare rainfall caused flooding in the Sahara desert, nourishing some of its most drought-stricken regions with more water than many had seen in decades.



Experts say this could profoundly alter weather forecasts in the future. pic.twitter.com/k6M1WuGfPV