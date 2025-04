Inteligența artificială ar putea decide unde să se construiască 5.400 de locuințe. Consilierii unui district din UK cer sprijinul AI

Consilierii districtuali din Marea Britanie vor ajutorul AI ca să decidă unde să construiască 5.400 de locuințe. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Inteligența artificială este testată ca instrument pentru a ajuta consilierii districtuali din Marea Britanie să decidă unde să construiască 5.400 de locuințe până în 2041, potrivit BBC.

Consilierii districtului Forest of Dean sunt presați de guvern să livreze 597 de locuințe pe an, un număr care a fost majorat în vara anului 2024 de la 330 pe an.

Liderul consiliului, Adrian Birch, a declarat că autoritatea a însărcinat o companie AI cu un proiect de cercetare pentru a vedea mai întâi dacă se poate conta pe tehnologie.

El a declarat că dorește să accelereze procesele decizionale, spunând la o reuniune a consiliului: „Dacă putem avea încredere în inteligența artificială, atunci vom analiza dacă aceasta este o opțiune fezabilă”.

Consiliul districtual, conform planului său pentru perioada 2021-2041, planificase deja construirea a 6 600 de locuințe, când Ministerul Locuințelor, Comunităților și Administrației Locale a intervenit anul trecut cu noi obiective pe care le-a făcut obligatorii.

„Încercăm un sprijin AI în acest sens”

Cerințele au însemnat că consiliul a trebuit să construiască încă 5.400 de locuințe - 12.000 în total până în 2041.

Locațiile pentru multe dintre cele 6.600 de locuințe au fost deja stabilite, în principal în Lydney, Beachley și Newent.

Căutarea locațiilor pentru cele 5.400 de proprietăți suplimentare înseamnă că au fost reînviate idei vechi, potrivit Serviciului de raportare a democrației locale.

Dl Birch a declarat consilierilor: „Încercăm un sprijin AI în acest sens, pentru a vedea dacă oferă informațiile de care avem nevoie”.

Acesta a spus că societatea AI a fost rugată să evalueze răspunsurile publice la consultarea planului local al consiliului din vara anului trecut. „Vom compara apoi rezultatele noastre cu rezultatele lor”, a spus el.

El a declarat că utilizarea inteligenței artificiale va fi revizuită dacă există îndoieli.

Consiliul a votat în unanimitate pentru a-și revizui planul local 2021-2041 și pentru a explora opțiuni strategice alternative pentru locuințe.