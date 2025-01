Miliardar francez răpit împreună cu soţia. S-a cerut recompensă de 10 milioane de euro în bitcoin

Miliardarul francez David Balland, co fondator al unui startup de criptomonede, şi soţia sa au fost răpiţi, iar răufăcătorii au cerut o răscumpărare de 10 milioane în bitcoin, din care o parte semnificativă a fost plătită parţial în timpul negocierilor. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Miliardarul francez David Balland, co fondator al unui startup de criptomonede, şi soţia sa au fost răpiţi, iar răufăcătorii au cerut o răscumpărare de 10 milioane de euro în bitcoin, din care o parte semnificativă a fost plătită parţial în timpul negocierilor.

David Balland a fost răpit din vila sa din centrul Franței, în timp ce soția sa a fost luată ostatică de către răpitori. În timp ce Balland a fost dus la Châteauroux, în departamentul Indre, soția sa a fost luată de o altă echipă de bandiți și ținută în mai multe locuri.

Inițial, s-au răspândit zvonuri că Eric Larchevêque, un alt co-fondator al Ledger și cunoscut pentru participarea sa la programul de televiziune "Who Wants to Be My Partner?", ar fi fost răpit. Dar însuși Larchevêque a tras un semnal de alarmă către autorităţi, după ce a primit un videoclip care arată degetul mutilat al lui Balland, însoțit de o cerere de răscumpărare, relatează Corriere della Sera.

Răpitorii ceruseră o "răscumpărare semnificativă în criptomonede", conform celor declarate de procurorul de caz de la Paris. În timpul negocierilor, "o parte din răscumpărare a fost efectiv plătită", dar "majoritatea criptomonedelor au fost sechestrate și blocate", a explicat procurorul, fără a dezvălui valoarea exactă a sumei.

Eliberarea lui David Balland s-a produs datorită intervenției forțelor de poliție din Châteauroux, unde bărbatul a fost ținut prizonier. Forţele speciale franceze, mobilizate la fața locului, au jucat un rol crucial în operațiune. La scurt timp după aceea, doi suspecți au fost arestați, în timp ce Balland a fost internat din cauza mutilării suferite. Soția a fost găsită în Étampes, în Essonne, la peste 150 km de casa lor, datorită examinării telefoanelor. Aceasta era legată în portbagajul unei mașini.

În total, zece persoane au fost arestate și plasate în arest preventiv. În operaţiunea de amploare a fost folosit suport aerian, dar şi informații cibernetice și investigații pe teren. "Prioritatea noastră a fost gestionarea crizelor și negocierea, un instrument tactic esențial pentru obținerea dovezilor de viață, garanții pentru eliberarea ostaticilor și, dacă este necesar, recuperarea banilor plătiți", a declarat şeful forţelor speciale care a condus operaţiunea.

Răpirea lui Balland nu este un caz izolat. În 2023, conform Le Figaro, au fost în jur de 100 de răpiri gestionate de jandarmerie și în jur de 300 de răpiri gestionate de poliție.

Pe lângă conflictele dintre traficanții de droguri, noile ținte sunt antreprenorii, influencerii și milionarii din sectorul criptomonedelor. Infractorii speră să obțină răscumpărări în active digitale care sunt apoi dificil de urmărit.