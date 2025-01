Misiunea spațială care duce pe Lună o casă în miniatură este lansată miercuri cu o rachetă SpaceX: "Ar putea sta acolo milioane de ani"

O misiune spațială programată săptămâna aceasta urmează să plaseze pe suprafața Lunii macheta unei case, realizată de un artist suedez, relatează Agerpres, citând agențiile de presă internaționale.

Macheta numită "Moonhouse" (Casa lunară) are culoarea roșie și încape în palma unei mâini, precizează sursa citată.

Modulul de aselenizare este operat de compania japoneză ispace, iar vehiculul cosmic care îl va transporta pe orbită este o rachetă Falcon 9 a companiei SpaceX.

Our RESILIENCE lunar lander isn't alone carrying payloads--our TENACIOUS rover will carry a small red house framed in Swedish-style white known as the “Moonhouse" from artist Mikael Genberg!



The Moonhouse is expected, after space travel in the payload bay of the RESILIENCE… pic.twitter.com/FwM2tzDfRb