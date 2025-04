Actorul Russell Brand a fost pus sub acuzare pentru viol de Poliţia metropolitană din Londra

Russell Brand s-a născut pe 4 iunie 1975 în Grays, Regatul Unit. Sursa foto: Getty Images

Actorul britanic Russell Brand a fost pus sub acuzare pentru viol, agresiune indecentă şi agresiune sexuală de Poliţia metropolitană din Londra, au relatat jurnaliştii de la BBC. Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi avut loc în perioada cuprinsă între anii 1999 şi 2005.

În vârstă de 49 de ani, Russell Brand a fost denunţat de patru femei diferite. Cunoscut pentru rolurile din filmele "Arthur", "Rock of Ages" şi "Get Him to the Greek", comediantul a ajuns de mai multe ori în faţa anchetatorilor din Londra, după ce o investigaţie realizată de Sunday Times, Times şi Channel 4's Dispatches în septembrie 2023 a dezvăluit mai multe acuzaţii grave împotriva sa.

Una dintre femeile care l-au reclamat pe Russell Brand a povestit cum a abuzat acesta de ea, după o noapte petrecută împreună: "Am vrut să plec și i-am spus: «Trebuie să chem un taxi». Și el a spus: «Nu o să-ți chem un taxi până nu faci asta», adică un act sexual".

Pus în faţa acuzaţiilor, Russell Brand le-a negat pe toate şi le-a caracterizat ca fiind "foarte, foarte dureroase" şi a precizat că relaţiile sale au fost "întotdeauna consensuale", potrivit jurnaliştilor de la BBC.

"Femeile care au făcut rapoarte continuă să primească sprijin din partea ofiţerilor special instruiţi", a declarat Andy Furphy, detectiv la Poliţia Metropolitană, care conduce ancheta deschisă pe numele actorului britanic Russell Brand, conform sursei citate.

Ulterior, oficialul a mai menţionat următoarele informaţii: "Ancheta Met rămâne deschisă şi detectivii îi roagă pe toţi cei care au fost afectaţi de acest caz sau pe toţi cei care au informaţii să se prezinte şi să vorbească cu poliţia. O echipă dedicată de anchetatori este disponibilă prin e-mail la [email protected].

Sprijinul este, de asemenea, disponibil prin contactarea organizaţiei caritabile independente, Rape Crisis la 24/7 Rape and Sexual Abuse Support Line".

Cariera lui Russell Brand a inclus prezentarea de emisiuni radio la BBC, în special pentru 6 Music și Radio 2, între 2006 și 2008. De asemenea, actorul britanic a fost gazda unor programe de televiziune pe Channel 4 și a jucat în filme de la Hollywood.