Ninsori record în Japonia. În unele zone stratul de zăpadă a ajuns la trei metri

Japonia se confruntă cu ninsori record. În unele zone, stratul de zăpadă a ajuns şi la trei metri. FOTO: Colaj X

Japonia se confruntă cu ninsori record. În unele zone, stratul de zăpadă a ajuns şi la trei metri. Imaginile arată maşini care dispar complet sub nămeţi pe măsură ce continuă să ningă, iar traficul rutier este îngreunat.

Întregul arhipelag a fost cuprins de un val de frig începând de marţi. În Obihiro, pe insula Hokkaido din nordul ţării, au căzut 1,2 metri de zăpadă în doar douăsprezece ore, un record, informează NHK, televiziunea publică a ţării. Imaginile de la HBC, postul de televiziune din Hokkaido, arată maşini care dispar complet sub o pătură albă, iar traficul rutier este grav perturbat.

Ninsorile țin de cinci zile și au cuprins aproape jumătate din ţară.

Cea mai puternică masă de aer rece a sezonului a adus sâmbătă ninsori abundente în zonele de pe coasta Mării Japoniei. Zăpada s-a adunat chiar şi în zonele de câmpie din regiunile centrale şi vestice ale ţării, unde de obicei ninge rar.

Agenţia Meteorologică Japoneză a anunţat că ninsorile vor continua să cadă până seara, în special pe coasta Mării Japoniei şi în zonele muntoase.