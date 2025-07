"Cea mai rapidă maşină electrică" a stabilit 24 de recorduri mondiale. În cât timp atinge 400 de km/h şi care e viteza maximă posibilă

Nevera R a depășit toate recordurile de performanță stabilite anterior de modelul standard, fiind deţinătoarea a 24 de noi recorduri mondiale și recâștigând titlul de acceleraţie pe sectorul 0-400 km/h, reuşind performanţa de 25,79 secunde. Echipa Rimac și-a demonstrat încă o dată expertiza în inginerie și design, reușind să stabilească noi limite de performanță și să creeze cea mai rapidă accelerație realizată vreodată de o mașină, scrie Rimac Automobili.

Pornind de la moștenirea impresionantă a modelului original Nevera, care în 2023 a stabilit 23 de recorduri de performanță într-o singură zi la unitatea Automotive Testing Papenburg (ATP) din Germania, Nevera R a depășit acum toate aceste realizări. Testul final de validare, realizat la mare viteză și verificat independent de Dewesoft, confirmă îmbunătățirile semnificative de performanță ale modelului Nevera R.

Recordul pe sectorul 0-400 km/h stabilit de Nevera R este de 25,79 secunde, cu 4,14 secunde mai rapid decât recordul precedent de 29,93 secunde al modelului standard. Nevera R a atins un nou timp şi pe sectorul 0-100 km/h de 1,66 secunde, îmbunătățind performanța de 1,74 secunde a modelului standard.

La viteze mai mari, diferențele devin tot mai clare: 200 km/h se atinge în 3,95 secunde (față de 4,42 secunde), iar 300 km/h în 7,89 secunde (față de 9,22 secunde). Nevera R a atins o viteză maximă de 431,45 km/h, stabilind un nou record pentru cea mai rapidă maşină electrică.

Îmbunătățirile performanței vin de la o reproiectare completă a componentelor majore ale vehiculului. Pachetul aerodinamic include o aripă spate fixă și un difuzor mărit, generând cu 15% mai multă forță de apăsare și sporind eficiența aerodinamică cu 10%. Anvelopele Michelin Cup 2 reduc subvirarea cu 10% și cresc aderența laterală cu 5%, colaborând cu sistemul de vectorizare a cuplului All-Wheel Torque Vectoring, recalibrat pentru a maximiza performanțele anvelopelor de înaltă performanță.

It may be quiet but the mean, green Rimac Nevera R managed 0-249-0mph in 25.79 secs, putting the rival Koenigsegg Jesko Absolut to second fiddle. It was showing off that high-speed capability on the #FOS Hill earlier, giving it full beans all the way to the top. Is this the… pic.twitter.com/rUmwcczFCq