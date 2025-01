„Piramida din Antarctica”, sculptată de un fenomen rar: Cum arată muntele bizar care a stârnit o teorie a conspirației cu extratereștri

Diferite teorii ale conspirației cu extratereștri și civilizații pierdute au apărut pentru a explica forma muntelui piramidal din Antarctica. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un munte ascuns într-o mare de zăpadă în Antarctica seamănă izbitor cu o piramidă egipteană antică atunci când este privit de sus. Dar nu a fost nevoie de mâini umane, sau extraterestre, pentru a construi acest vârf - el a fost forjat prin procesul lent numit eroziune.

Muntele piramidal, care nu are un nume oficial, a devenit celebru pe internet în 2016, dar oamenii de știință probabil că știau despre el dinainte, a declarat, pentru Live Science, Mauri Pelto, profesor de știința mediului la Nichols College din Dudley, Massachusetts. O bază de cercetare pentru climatologi se află chiar la sud de munte, într-o zonă numită Patriot Hills, și „probabil că puteți vedea acest munte de acolo de sus”, a spus Pelto.

„Piramida” din Antarctica are o înălțime de 1.265 de metri, adică aproximativ o cincime din înălțimea lui Denali, cel mai înalt munte din America de Nord. Acesta are patru laturi abrupte și este situat în sudul Munților Ellsworth - un lanț de vârfuri zimțate reperate pentru prima dată în timpul unui zbor efectuat de aviatorul american Lincoln Ellsworth în 1935, conform unei lucrări de cercetare a U.S. Geological Survey (USGS) publicată în 2007.

Regiunea este cunoscută pentru fosilele de trilobiți și alte creaturi vechi de 500 de milioane de ani, datând din perioada cambriană (acum 541 de milioane - 485,4 milioane de ani).

„Multe vârfuri arată parțial ca piramidele, dar au doar una sau două fețe de acest fel, rareori patru”

Versanții muntelui au fost probabil sculptați și neteziți în formă de piramidă de sute de milioane de ani de eroziune. Mai exact, este posibil ca rocile să fi fost supuse eroziunii prin îngheț-dezgheț, adică atunci când apa și zăpada umplu mici crăpături în timpul zilei și apoi îngheață noaptea, a spus Pelto. Apa se dilată în crăpături pe măsură ce îngheață, făcând ca golurile să se mărească sub presiunea rezultată și, în cele din urmă, făcând ca bucăți mari de rocă să se rupă de pe munte.

Trei dintre laturile muntelui piramidal par să se fi erodat în același ritm, în timp ce a patra latură - creasta estică - s-a format independent, a spus Pelto.

Eroziunea îngheț-dezgheț a forjat probabil și alți munți piramidali, precum Matterhorn din Alpii elvețieni, a adăugat Pelto.

Diferite teorii ale conspirației au apărut pentru a explica forma muntelui piramidal din Antarctica atunci când acesta a devenit viral în 2016, teoreticienii contemplând implicarea unei civilizații uitate sau a extratereștrilor din spațiul cosmic.

Dar „acesta este doar un munte care arată ca o piramidă”, a declarat, pentru Live Science, Eric Rignot, profesor de știința sistemului terestru la Universitatea din California, Irvine și cercetător științific principal la Jet Propulsion Laboratory al NASA. „Formele piramidale nu sunt imposibile - multe vârfuri arată parțial ca piramidele, dar au doar una sau două fețe de acest fel, rareori patru.”