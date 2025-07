Povestea incredibilă a unui mesaj aruncat în mare de doi îndrăgostiţi, în 2012. Abia acum a ajuns pe țărm, la 5 fusuri orare distanță

Sticla cu mesajul celor doi îndrăgostiţi a călătorit 13 ani şi a fost găsită acum, la aproape 3000 de kilometri spre est, la cinci fusuri orare distanță. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Anita și Brad au luat o cină romantică în largul insulei Newfoundland, Canada, în anul 2012. La finalul serii romantice au sigilat un mesaj într-o sticlă și l-au aruncat în mare cu un număr de telefon şi cu un text în care îl rugau pe cel care îl găseşte să îi contacteze pe cei doi îndrăgostiţi.

Sticla a călătorit 13 ani şi a fost găsită acum, la aproape 3000 de kilometri spre est, la cinci fusuri orare distanță, pe o plajă irlandeză. Cei care au găsit sticla şi mesajul, folosind informațiile de pe bilet, dar și cu ajutorul rețelelor sociale moderne, au reușit în final să contacteze cuplul.

"Astăzi ne-am bucurat de cină, de această sticlă de vin și de compania noastră pe țărmul acestei insule." Astfel, a fost vorba despre un fel de pariu între ei și soartă, cu invitația "Vă rugăm să ne sunați" adresată oricui ar fi găsit întâmplător sticla.

Brad era pe atunci un ofițer de poliție la început de drum. A închis sticla și și-a asumat sarcina de a o arunca cât de departe putea, sperând că nu se va sparge de stânci.

Pe 7 iulie, relatează Canada Press, preluat de Corriere della Sera, sticla a fost găsită de Kate și Jon Gay în peninsula Maharees, în sud-vestul Irlandei, la peste 2.900 de kilometri distanță. În aceeași noapte, au deschis-o împreună cu membrii organizației locale de mediu. Au citit-o cu voce tare. Și, bineînțeles, au format numărul, dar nu a răspuns nimeni.

Însă nu au renunțat, iar cel care găsise sticla în timpul curățeniei pe plajă a postat un mesaj pe pagina de Facebook a Maharees Heritage and Conservation, pagina propriului lor grup de mediu. Postarea a devenit virală, iar câteva ore mai târziu, niște prieteni din Canada i-au contactat pe Anita și pe Brad Squires. "Au fost 48 de ore destul de tulburi", a declarat Brad pentru The Guardian: "Era luni seară și îl puneam pe fiul nostru cel mic în pat când telefonul meu a început să sune non-stop. Nu am putut răspunde. Dar apoi a început să sune și telefonul Anitei. Am auzit-o răspunzând și am izbucnit în râs. Am ieșit afară și mi-a spus: "Nu poți să crezi asta..."

Întâmplarea i-a găsit acum pe Anita și Brad căsătoriți şi foarte fericiți. Aceştia au şi trei copii.

Cuplul, care se întâlnea de un an înainte de excursia de la Bell Island, s-a căsătorit în 2016. Anita este asistentă medicală, iar Brad s-a retras recent din rolul său de ofițer al Poliției Regale Canadiene. "Eram doar doi tineri îndrăgostiți", a spus Brad într-un interviu acordat Rté Radio. "Acum suntem două persoane mai mature. Dar încă îndrăgostiți. Suntem fericiți că povestea a ieșit la iveală: a creat noi prietenii cu oameni pe care nu îi cunoșteam și pe care sperăm să-i întâlnim curând în Irlanda."