S-au costumat în urşi şi au distrus maşini de lux ca să păcălească firmele de asigurări. Povestea incredibilă a planului inedit

4 persoane sunt acuzate că au înşelat 3 companii de asigurări din California, iar prejudiciul se ridică la 142.000 de dolari. Suspecţii au profitat de faptul că acolo urşii sunt văzuţi des în zonele locuite şi au pus la cale un plan inedit.

S-au îmbrăcat cu costume de urs şi au simulat că animalele ar fi distrus mai multe maşini de lux, apoi au depus cereri de despăgubire la companiile de asigurări. Acestea au primit filmuleţele cu incidentele, însă imaginile nu i-au convins pe deplin pe cei care s-au ocupat de cazuri, suspiciunile au declanșat anchete, iar rezultatele au fost unele senzaționale, relatează Usatoday.

Authorities in Los Angeles have arrested four people for concocting a bizarre insurance scam. By staging fake bear attacks with a costume, the group sought payouts for damage to luxury cars, including a 2010 Rolls Royce Ghost. ⁠

