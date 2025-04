Legea anti-drog la volan, adoptată de Senat: ce pedepse riscă șoferii și cine scapă de sancțiuni

Sofer tras pe dreapta de Poliția Rutieră Foto: Agerpres

Senatul a adoptat, luni, în plen, propunerea legislativă privind pedepsirea celor care conduc vehicule după ce au consumat droguri sau alte substanțe psihoactive, medicamentele pe baza unei prescripții medicale fiind excluse, scrie Agerpres. Pedepsele au rămas, la fel ca în prezent, de la 1 la 5 ani închisoare, și nu au mai fost majorate de la 2 la 7 ani, cum prevedea proiectul de lege în forma inițială.



Au fost înregistrate 85 de voturi ''pentru'', 3 ''împotrivă'' și 30 de abțineri. Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaților, for decizional în acest caz.



''Conducerea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care are în sânge droguri sau alte substanțe cu efecte psihoactive se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Nu se pedepsește fapta (...) dacă prezența în sânge a substanțelor psihoactive a fost determinată de administrarea anterioară a unor medicamente utilizate în baza unei prescripții medicale, eliberate în condițiile legii, cu respectarea dozei terapeutice și a celorlalte indicații și recomandări privind administrarea acestora'', prevede forma amendată a propunerii legislative pentru modificarea Legii 286/2009 privind Codul penal.

"Expertizele astăzi sunt o marjă mare de subiectivism, ceea ce poate duce la abuzuri sau chiar corupție"

Până la data intrării în vigoare a legii, Ministerul Sănătății va elabora lista substanțelor psihoactive care va fi aprobată prin lege și va lua măsurile necesare astfel încât eliberarea medicamentelor care conțin substanțe psihoactive sau cu efecte psihoactive să se realizeze doar în baza unei prescripții medicale, au stabilit senatorii.



Pe 30 ianuarie, la Senat, ca primă Cameră sesizată, a fost depusă o inițiativă legislativă care prevede că un șofer a comis o infracțiune atunci când în sângele său a fost depistată o substanță psihoactivă.



În expunerea de motive a propunerii legislative se arată că "legiuitorul a considerat, dintotdeauna, gravă conduita persoanei care conduce autovehiculul ulterior consumului de substanțelor psihoactive, indiferent de cantitatea consumată sau de concentrația depistată în organism, având în vedere efectele pe care astfel de substanțe le produc asupra organismului".



Senatorul PSD Robert Cazanciuc a explicat că prin forma amendată în Senat nu mai este necesară procedura actuală de a demonstra "printr-o expertiză capacitatea substanței de a-ți influența sau nu condusul". El a detaliat că "soluționarea cauzelor pe textul în vigoare s-a mărit de patru-cinci ori prin obligația de a efectua expertize chiar și atunci când vinovăția este evidentă".



"În lipsa unor criterii științifice asumate de Ministerul Sănătății, expertizele astăzi sunt o marjă mare de subiectivism, ceea ce poate duce la abuzuri sau chiar corupție. Dezbaterile pe marginea acestui proiect au arătat nevoia unor amendamente care să protejeze pacienții care iau medicamente ce conțin substanțe psihoactive, dar care, respectând indicațiile medicale, nu sunt un pericol pe drumurile publice", a spus Cazanciuc de la tribuna Senatului.

Potrivit Senatorului PSD, termenul de intrare în vigoare, care poate fi redus la Camera Deputaților la 3-6 luni, permite Ministerului Sănătății să întocmească lista substanțelor psihoactive, în așa fel încât "fiecare cetățean din această țară să știe foarte clar ce are voie și ce nu are voie". Mai mult decât atât, Ministerul Sănătății trebuie să ia măsuri pentru ca medicamentele care pot fi cumpărate azi din farmacii fără prescripție medicală conținând substanțe psihoactive să aibă un regim schimbat, adică să poată fi luate doar la recomandarea unui medic, care va indica foarte clar dacă acea substanță afectează sau nu capacitatea de a conduce, a mai spus Cazanciuc.



Senatorul USR Simona Spătaru consideră că amânarea cu un an pentru intrarea în vigoare a legii denotă că "nici inițiatorii nu sunt foarte fericiți de ceea ce a ieșit în final din dezbaterile făcute pe repede-înainte în Comisiile comune de juridică și de sănătate din Senat".