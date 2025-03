Un bărbat a fost oprit într-un aeroport din SUA pentru că ascundea o broască ţestoasă vie în pantaloni

Un bărbat a fost oprit de ofiţerii de pază de la aeroportul Newark Liberty din Statele Unite în cadrul controlului de rutină al pasagerilor.

Personalul de control al pasagerilor de pe aeroportul Newark Liberty din New York, în Statele Unite, s-a confruntat cu o scenă cel puţin ciudată: un bărbat care dorea să se îmbarce într-un avion avea o broască țestoasă vie în pantaloni.

Episodul a fost relatat pe site-ul Transportation Security Administration şi preluat de presa din Italia.

Totul s-a petrecut în cadrul verificărilor obișnuite cu detectoarele de metale. Un agent a cercetat zona inghinală a bărbatului, observând prezența a ceva neobișnuit. Întrebat ce este, pasagerul a scos micuța țestoasă, care era învelită într-o cârpă de culoare albastră. Animalul, de aproximativ 13 centimetri lungime, a fost confiscat și luat în custodie de autoritățile aeroportuare.

Bărbatul, după ce a fost audiat și identificat, a fost escortat de poliție la zborul său și a plecat. Autoritățile americane iau în considerare posibile acțiuni legale împotriva lui.

Thomas Carter, directorul de securitate federală pentru TSA din New Jersey a declarat: "Îl felicit pe agentul nostru care a efectuat percheziţia într-un mod foarte profesionist în încercarea de a rezolva situaţia. Am văzut călători care au încercat să-și ascundă cuțite și alte arme pe corpul lor, în pantofii și în bagajele lor, totuși cred că este prima dată când am întâlnit pe cineva care încerca să ascundă un animal în partea anterioară a pantalonilor. Din câte ştim broasca ţeşstoasă nu a fost rănită."