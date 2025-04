Un bărbat a găsit în grădină un obuz din anii '40 și acum vrea să îl facă răcitor de bere pentru întâlnirile cu prietenii

Planurile de grătar ale lui Ross Miller au luat o turnură neașteptată când a descoperit o bombă din anii '40 în grădina sa din Putley, Herefordshire. În timp ce tundea gazonul, mașina sa de tuns iarba a lovit carcasa metalică a unei bombe de 11 kg, oprindu-i pregătirile pentru petrecere, scrie The Independent. ​

Familia Miller s-a mutat în casa lor din anii 1950 în august 2024. Foștii proprietari le-au menționat existența unui obiect metalic îngropat în grădină, presupus a fi o pompă sau o parte a sistemului de apă. Totuși, realitatea s-a dovedit a fi mult mai surprinzătoare.

Ross Miller had been getting ready for a barbecue but ended up with a visit from a bomb disposal unit instead

