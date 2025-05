Cel mai mare zgârie-nori electric din New York va fi gata anul acesta. Cum arată turnul de 3 miliarde de dolari, noul sediu JP Morgan

JP Morgan Chase va avea un nou sediu central în cel mai mare turn zgârie-nori electric din New York. Sursa foto: DBOX/Foster + Partners

Celebra bancă americană JP Morgan Chase urmează să inaugureze un nou sediu de 3 miliarde de dolari, pe 270 Park Avenue, în New York. Proiectat de renumitul arhitect Norman Foster, turnul de 60 de etaje va fi cea mai mare clădire complet electrică din oraș. Acesta va găzdui 14.000 de angajați.

Un centru de conferințe de ultimă generație situat în vârful turnului va oferi vederi panoramice ale orașului pentru întâlnirile cu clienții și evenimentele corporative.

Structura proiectată de Foster + Partners are zero emisii de carbon și este alimentată 100% cu energie regenerabilă, grație unei centrale hidroelectrice din apropiere. Una dintre abordările neortodoxe ale firmei de arhitectură este soluția sa la constrângerile amplasamentului, atât sub nivelul solului, cât și la nivelul solului: Firma a introdus o structură inovatoare de coloane în evantai și contravântuiri triunghiulare, astfel încât turnul enorm să atingă ușor solul pe întreaga suprafață a blocului.

Un alt element neașteptat al clădirii de pe 270 Park Avenue este înălțimea sa: 80 de picioare deasupra solului, pentru a fi exacți. Nu numai că este o alegere mai aventuroasă din punct de vedere estetic, dar se mândrește și cu un beneficiu foarte binevenit: înălțimea extinde priveliștea de la intrarea din Park Avenue până la Madison Avenue, o oportunitate rară în oraș, potrivit Architectural Digest.

Clădire cu iluminat circadian, în acord cu ritmul angajaților

O caracteristică cheie a clădirii este accentul pus pe lumina naturală și pe designul biofilic, creând un mediu interior mai sănătos. Sediul central va încorpora cu 30% mai multă lumină naturală decât clădirile de birouri standard și va dispune de iluminat circadian pentru a se alinia la ritmurile naturale ale angajaților, reducând efectele negative ale iluminatului artificial.

„A devenit din ce în ce mai evident pentru toată lumea că locul, locul fizic, este foarte important pentru oameni - energia lor, modul în care se simt despre ei înșiși și modul în care se simt despre companiile lor”, a declarat pentru Fortune șeful global al departamentului imobiliar al JPMorgan.

Dincolo de designul elegant, compania face un efort semnificativ pentru a spori bunăstarea angajaților cu facilități de top.

Turnul JP Morgan din New York va include un centru complet de sănătate și wellness, care va oferi servicii de yoga, ciclism și terapie fizică. Angajații vor avea, de asemenea, acces la camere moderne de îngrijire și la spații dedicate rugăciunii și meditației.

Mâncare sănătoasă și mese de lux la locul de muncă

Pentru a acorda prioritate calității aerului, firma încorporează sisteme HVAC avansate care filtrează aerul exterior înainte ca acesta să intre în clădire. În plus, aerul recirculat va fi purificat pentru a menține un mediu interior curat și proaspăt. Un punct de vânzare important pentru angajați este noua sală de mese, concepută pentru a rivaliza cu experiențele de ospitalitate de nivel superior.

JP Morgan Chase pune la punct o experiență culinară asemănătoare unei săli de mese de lux. Noul sediu va găzdui 19 restaurante, dintre care unele vor oferi servicii la masă, iar angajații vor putea primi mesele direct la birourile lor.

Pentru a da viață acestui concept, banca a încheiat un parteneriat cu expertul în ospitalitate Danny Meyer de la Union Square Hospitality Group, cu scopul de a crea o experiență culinară care să depășească Eataly.