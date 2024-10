Un bărbat de 68 de ani căzut în comă și-a pierdut amintirile din ultimii 40 de ani. Crede că suntem în 1980 și are o iubită de 19 ani

Un bărbat de 68 de ani care a căzut în comă după ce a fost lovit de o mașină crede că suntem în 1980, că are 24 de ani și încă locuiește în casa mamei sale și că este logodit cu iubita lui de 19 ani.

Italianul Luciano D'Adamo a fost lovit de o mașină în 2019, iar când s-a trezit din comă, nu și-a mai amintit nimic din ceea ce s-a petrecut în ultimele patru decenii și nici nu și-a mai recunoscut apropiații și familia.

În momentul în care s-a trezit din comă, ultima amintire a lui Luciano era cum ieșea din casă, în 1980, potrivit Il Messaggero. Alături de el în spital erau soția și fiul său, însă Luciano a fost șocat să afle asta, pentru că el nici măcar nu-și amintește că s-a căsătorit. În 1980, ultimul an pe care și-l amintește, el abia își făcea planuri să o ceară de soție pe prietena lui.

Unul dintre primele lucruri pe care le-a făcut Luciano în momentul în care și-a revenit a fost să întrebe o asistentă dacă poate să-și sune mama, dar atunci când aceasta i-a dat telefonul ei, bărbatul a fost încurcat, pentru că nu a recunoscut dispozitivul. În 1980, telefoanele mobile erau foarte rare și, oricum, arătau complet diferit față de cele din ziua de azi.

Mai mult, bărbatul habar n-avea că mama lui murise cu ani în urmă și a primit cu greu vestea de la apropiați.

Între timp, bărbatul a înțeles că nu mai suntem în 1980 și trebuie să se adapteze la noua realitate și la tehnologie. Atunci când a urcat pentru prima dată într-o mașină după ce s-a trezit din comă a fost uimit să vadă că aceasta avea un ecran cu o hartă și spunea când să vireze la dreapta sau la stânga.

Luciano este foarte afectat de faptul că nu recunoaște oamenii. „Din când în când întâlnesc pe cineva care mă salută. Cu siguranță că e un vechi prieten, dar nu știu cine este. Mă prefac că îl recunosc și îi răspund”, a declarat el pentru sursa citată.

„I-am spus într-o zi soției mele că mi-ar plăcea să zbor cu avionul, pentru că nu am făcut-o niciodată. Dar soția mea mi-a spus: „Despre ce vorbești? Am fost împreună la Paris”. Și atunci mi-am dat seama cam cât de multe am pierdut”, a mai povestit Luciano.

În momentul de față, Luciano este ajutat de medici să se adapteze la noua realitate și să umple golurile din memorie.