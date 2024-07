Un japonez a provocat o undă de șoc pe rețelele sociale când a arătat ce a mâncat și cum a trăit 21 de ani ca să se pensioneze devreme

Un japonez a mâncat orez fiert timp două decenii ca să facă economii și să se pensioneze la 45 de ani FOTO: X/ 絶対仕事辞めるマン

Un japonez le-a provocat un șoc conaționalilor săi extrem de harnici și conștiincioși anunțând că vrea să se pensioneze la 45 de ani și că a reușit să economisească în ultimele două decenii în acest scop 132 de milioane de yeni, adică aproape 600.000 de euro.

Bărbatul, care nu și-a făcut publică identitatea, fiind cunoscut doar după pseudonimul de pe rețelele sociale, a anunțat pe unul din conturile sale că a atins în sfârșit FIRE (Financial Independence, Retire Early - Independență financiară, pensionare anticipată), după ce timp de 20 de ani și 10 luni s-a zbătut din greu pentru acest obiectiv.

La începutul anilor 2000, el a reușit să obțină un loc de muncă stabil, dar foarte solicitant, unde i se cerea constant să lucreze peste orele program, uneori și după miezul nopții. Dar avea un salariu decent, de aproximativ cinci milioane de yeni - 30.000 de euro - pe an, așa că nu a vrut să renunțe la acest job în locul unuia mai puțin stresant. A decis să se înarmeze cu răbdare, să gestioneze toate greutățile și să economisească cât mai mulți bani pentru a se putea pensiona mai devreme, potrivit South China Morning Post, care citează surse japoneze.

Povestea lui s-a viralizat în mediul online japonez, oamenii întrebându-se dacă eforturile lui au meritat, în condițiile în care a îndurat atât multe în ultimele două decenii.

În scopul de a economisi cel puțin 100 de milioane de yeni cât mai repede posibil, japonezul și-a schimbat complet stilul de viață. A renunțat la apartamentul închiriat, alegând să locuiască într-un internat al companiei, plătind pentru cameră doar 30.000 de yeni - 175 de euro - pe lună. În loc să cumpere electrocasnice și mobilierul de care avea nevoie, a folosit o mulțime de lucruri pe care alți oameni le-au aruncat. De asemenea, nu a folosit niciodată aer condiționat pe timpul verii și încălzire iarna, utilizând pături suplimentare pentru a se proteja de frig.

Însă dieta lui a fost cea care a suferit cele mai drastice schimbări. În fotografiile pe care le-a postat în mod regulat pe rețelele sociale sub pseudonimul „The Man Who Will Definitely Resign” se poate vedea că mesele lui se bazau în principal pe orez fiert și bucăți mici de fructe sau legume. În zilele extrem de solicitante, consuma și câte băutură energizantă.

Bărbatul a încercat să aibă o viață cât de cât normală și să socializeze, dar întotdeauna a folosit cupoane de reducere pentru a obține cele mai mici prețuri posibile pentru haine și alte produse. Principala lui distracție în acești 20 de ani a fost să se uite la seriale cu deținuți glumind adesea că viața lui seamănă foarte mult cu cea a unui prizonier.

Anul acesta, după mai bine de două decenii de frugalitate extremă, bărbatul a anunțat că și-a atins ținta și a făcut economii de 600.000 de euro, astfel că se poate pensiona anticipat. Însă visul lui ar putea fi de scurtă durată, din cauza deprecierii drastice a yenului de la începutul anului.

„Dacă yenul continuă să se deprecieze, nu voi atinge niciodată independența financiară. Pentru ce am lucrat în acești 21 de ani? Totul este lipsit de sens și tragic”, a spus el.

Povestea lui s-a viralizat pe rețelele sociale din Japonia și China, reacțiile pe care le-a primit din partea urmăritorilor fiind mixte. Unii s-au arătat impresionați de determinarea și rezistența lui, în timp ce alții s-au arătat complet șocați de stilul de viață pe care l-a avut, spunând că numai un miracol l-a ferit de boli. Alții au spus că era mai bine dacă se gândea să investească în aur și astfel ar fi economisit mai mult.