"Un scenariu de coșmar". Un bărbat a fost salvat din Golful Mexic, unde plutea pe o ladă frigorifică în timpul uraganului Milton

Un bărbat care a plutit o noapte întreagă pe o ladă frigorifică în Golful Mexic în timpul uraganului Milton a fost salvat cu elicopterul printr-o operațiune spectaculoasă. „Acest om a supraviețuit într-un scenariu de coșmar chiar și pentru cel mai experimentat marinar”, a spus un oficial de la Garda de Coastă a SUA, scrie The Guardian.

Bărbatul se afla într-o barcă de pescuit care a rămas blocată miercuri în largul Madeira Beach, Florida, cu câteva ore înainte ca uraganul Milton să măture uscatul, a declarat ofițerul de presă al pazei de coastă Nicole Groll.

