Unei femei i-au fost extirpate opt organe după ce a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer. Sursa foto: Getty Images

O femeie din Marea Britanie diagnosticată cu o formă rară de cancer a fost supusă unei operaţii complicate în timpul căreia i-au fost înlăturate opt organe. Acum, ea s-a recuperat şi chiar s-a întors la locul de muncă, informează BBC.

Faye Louise din Horsham (Anglia) a început să-şi plănuiască înmormântarea în 2023, când medicii i-au găsit o tumoare pe apendice şi i-au spus că suferă de o formă rară de cancer. Cu toate acestea, după o operaţie extrem de complicată, Faye este considerată vindecată şi şi-a reluat postul de dispecer aerian la aeroporul Gatwick.

"Să mi se spună că nu mai există nicio urmă a bolii a fost cel mai frumos cadou de Crăciun pe care puteam să-l primesc", a declarat femeia.

Fostul model a început să aibă dureri în 2023, iar medicii i-au descoperit atunci un chist ovarian. În urma operaţiei necesare pentru înlăturarea acestuia, doctorii i-au spus că suferă de cancer şi a fost diagnosticată cu pseudomyxoma peritonei - o tumoare rară care produce o substanţă gelatinoasă în abdomen.

Deoarece tumora se spărsese şi corpul ei fusese inundat de celule canceroase, medicii au decis să o supună unei intervenţii chirurgicale de amploare, în urma căreia i-au fost extirpate opt organe. Astfel, au îndepărtat splina, vezica biliară, apendicele, ovarele, uterul, trompele uterine, buricul, omentum-ul inferior şi superior (care leagă stomacul și duodenul de alte organe abdominale), dar şi o parte din ficat.

Ea va trebui să facă verificări la finalul fiecărui an, în urma operaţiei. "Aşteptarea rezultatelor îşi va pune amprenta asupra fiecărui Craciun din viaţa mea, însă trebuie să mergi înainte şi să nu renunţi niciodată", spune Faye Louse. "În unele zile am fost deprimată, însă acum am mai multe zile în care sunt pozitivă".

În prezent, Faye s-a întors la locul ei de muncă şi susţine organizaţii care strâng bani pentru cercetări împotriva cancerului.