Marea Britanie, Germania, SUA, Franța și Italia vor sprijini Israelul în lupta cu Hamas. Anunțul făcut de Casa Albă

Germania, Statele Unite ale Americii, Franţa, Italia şi Regatul Unit "vor sprijini eforturile Israelului de a se apăra” şi ”vor condamna fără ambiguitate Hamas şi actele sale teroriste revoltătoare", se arată într-un comunicat comun dat publicităţii luni după o discuţie a liderilor din aceste ţări, transmite marţi AFP.

”Țările noastre vor sprijini Israelul în eforturile sale de a se apăra și de a-și apăra poporul împotriva unor astfel de atrocități. Subliniem, de asemenea, că acesta nu este un moment în care vreo parte ostilă Israelului să exploateze aceste atacuri pentru a obține avantaje.

Cu toții recunoaștem aspirațiile legitime ale poporului palestinian și susținem măsuri egale de justiție și libertate pentru israelieni și palestinieni deopotrivă.

Dar nu faceți nicio greșeală: Hamas nu reprezintă aceste aspirații și nu oferă nimic pentru poporul palestinian în afară de mai multă teroare și vărsare de sânge.

În zilele următoare, vom rămâne uniți și coordonați, împreună ca aliați și ca prieteni comuni ai Israelului, pentru a ne asigura că Israelul este capabil să se apere și, în cele din urmă, pentru a stabili condițiile pentru o regiune pașnică și integrată a Orientului Mijlociu”, scriu cancelarul german Olaf Scholz, preşedintele american Joe Biden, preşedintele francez Emmanuel Macron, premierul italian Giorgia Meloni şi premierul britanic Rishi Sunak, conform textului dat publicităţii de Casa Albă.

This afternoon, President Biden also convened a call with the leaders of France, Germany, Italy, and the United Kingdom to coordinate our support for Israel. Afterward, the leaders issued a joint statement.https://t.co/F1e53I49Me pic.twitter.com/aYvRpMnGzg