Marine Le Pen spune că va bloca aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană dacă devine președinta Franței

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Marine Le Pen s-a pronunțat pe 7 octombrie împotriva aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, avertizând că sectorul agricol ucrainean ar putea afecta grav agricultura franceză, relatează Kyiv Independent, joi. Le Pen se află pe primul loc în sondajele pentru alegerile prezidențiale din Franța din aprilie 2027, iar poziția sa față de Ucraina și Rusia a devenit deja una dintre temele importante ale campaniei, atât pentru ea, cât și pentru contracandidații săi.

„Dacă Ucraina ar intra în Uniunea Europeană, noi am fi primii care ar avea de suferit”, a susținut Le Pen într-un videoclip publicat pe rețelele sociale.

„Noi am fi cei care ar pierde, nu doar din cauza concurenței cu o mare putere agricolă precum Ucraina, ci și la împărțirea fondurilor din Politica Agricolă Comună (PAC), pentru că resursele PAC sunt tot mai limitate”, a spus Le Pen.

PAC este un program al UE creat în 1962 care subvenționează sectorul agricol european și permite inclusiv fermelor mici și mai puțin competitive să continue să funcționeze.

Programul riscă deja să sufere reduceri, în timp ce Comisia Europeană negociază bugetul UE pentru perioada 2028-2034. Una dintre temeri este că aderarea unei mari țări agricole precum Ucraina ar pune și mai multă presiune asupra fondurilor disponibile.

Declarația, făcută după publicarea documentului despre extinderea UE

Declarațiile lui Le Pen au venit la o zi după ce Comisia Europeană a publicat un document privind viitorul extinderii, în care se precizează că UE trebuie să analizeze serios modul în care agricultura Ucrainei ar putea fi integrată fără perturbări majore.

Ucraina „va putea și va ajunge să facă parte din PAC. Condițiile în care se va întâmpla acest lucru vor fi discutate”, a spus comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, la o conferință de presă pe 6 octombrie.

„Trebuie, de asemenea, să îi protejăm pe fermierii din UE și discutăm deja acest subiect cu Ucraina”, a adăugat Kos.

Ministrul agriculturii ucrainean, Taras Visoțki, a transmis în comentarii scrise către Kyiv Independent că „înțelegem sensibilitatea anumitor sectoare pentru fermierii europeni”.

El consideră, însă, că integrarea agriculturii ucrainene ar aduce și numeroase oportunități pentru UE, inclusiv pentru fermierii europeni. „Nu împărtășim abordarea potrivit căreia integrarea Ucrainei este privită exclusiv drept o amenințare pentru fermierii europeni”, a spus Visoțki.

Ukrainian Agribusiness Club (UCAB), organizația care reprezintă la Bruxelles interesele sectorului agricol ucrainean, a transmis la rândul său că, deși înțelege preocupările fermierilor europeni, este „tot mai îngrijorată de abordarea excesiv de protecționistă față de integrarea agriculturii ucrainene”, potrivit unui comunicat publicat pe 7 octombrie.

În opinia UCAB, o parte a soluției constă în dialog.

„UCAB a susținut în mod constant un dialog deschis și structurat cu fermierii europeni, structurile UE și statele membre, pentru a elabora împreună un model al viitoarei piețe agricole europene extinse”.