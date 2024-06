Mark Rutte a fost nominalizat oficial pentru funcția de Secretar General al NATO. Stoltenberg: „Las Alianța pe mâini bune”

Consiliul Atlanticului de Nord a decis să-l nominalizeze pe prim-ministrul olandez Mark Rutte ca următor secretar general al NATO, în locul lui Jens Stoltenberg. Rutte își va asuma funcțiile de secretar general de la 1 octombrie 2024, când mandatul lui Stoltenberg expiră după zece ani la conducerea Alianței, potrivit unui comunicat de presă.

Ambasadorii statelor membre au oficializat această numire în timpul unei reuniuni a Consiliului Atlanticului de Nord, forul de decizie politică al NATO.

„Las NATO pe mâini bune”, a transmis Stoltenberg, după nominalizarea lui Rutte.

Într-o postare pe rețelele sociale, premierul olandez în funcție, Mark Rutte, a declarat că „este o onoare extraordinară să fiu numit secretar general al NATO”.

„Alianța este și va rămâne piatra de temelie a securității noastre colective”, a spus el.

„Conducerea acestei organizații este o responsabilitate pe care nu o iau cu ușurință. Sunt recunoscător tuturor Aliaților pentru că și-au pus încrederea în mine”, a adăugat el.

It is a tremendous honour to be appointed Secretary-General of NATO. The Alliance is and will remain the cornerstone of our collective security. Leading this organisation is a responsibility I do not take lightly. I’m grateful to all the Allies for placing their trust in me. I…