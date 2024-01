Mărturiile pasagerilor din avionul care a luat foc în Japonia: "Am auzit o explozie puternică, m-am întors și am văzut flacăra"

Au fost înregistrați cinci morţi şi 17 răniţi după ce două avioane s-au lovit pe pista aeroportului din Tokyo. Un pasager al avionului Japan Airlines a povestit cum s-a întâmplat tragedia.

Aeronava companiei Japan Airlines, cu 367 de pasageri la bord, a luat foc, ieri, la aterizare. Focul a izbucnit după ce aeronava s-a ciocnit cu un avion de la Paza de Coastă, iar rezervorul s-a fisurat.

Sutele de pasageri şi cei 12 membri ai echipajului au fost evacuaţi în doar 90 de secunde.

Pasagerii avionului Japan Airlines au surprins cu telefoanele mobile momentele dinaintea evacuării. Iar imaginile difuzate de postul de televiziune NHK au arătat flăcările care ies de pe geamurile aeronavei, dar și de sub aceasta. Pista de aterizare a fost, de asemenea, cuprinsă de flăcări.

"În momentul în care am început să prindem viteză am auzit o explozie puternică, m-am întors și am văzut flacăra care lăsa o urmă și apoi am văzut un avion în flăcări. În acel moment, erau două aeronave așa.

Am putut vedea avionul, am făcut câteva filmări și apoi, câteva minute mai târziu, am văzut două camioane mari de pompieri care veneau și care luptau cu focul și controlau incendiul", a spus unul dintre pasagerii avionului Japan Airlines

Toți cei 379 de pasageri și membrii echipajului aflați la bord au fost evacuați într-un timp record. Din nefericire, însă, cele 5 persoane care se aflau în aeronava gărzii de coastă au murit arse de vii. Cea de-a 6-a persoana, pilotul, a reușit să scape, însă cu răni grave.

Acel avion al Pazei de Coastă decolase pentru a ajuta la livrarea de ajutoare de urgență de care este mare nevoie pe coasta centrală de vest a Japoniei, unde un cutremur masiv de 7,6 grade a ucis zeci de oameni.

Ca răspuns la incident, Guvernul nipon a înfiinţat un birou de legătură cu Centrul de gestionare a crizelor. Tokyo-Haneda este unul dintre cele două aeroporturi internaţionale din capitala japoneză şi unul dintre cele mai aglomerate din lume.