Mărturiile cutremurătoare ale supraviețuitorilor masacrului sângeros de la Moscova: "Încă aud țipetele oamenilor de panică"

Mărturii cutremurătoare în urma atacului de la marginea Moscovei. Cei care au supraviețuit masacrului, au povestit calvarul prin care au trecut.

Supraviețuitorii mărturisesc că aud încă țipetele victimelor cuprinse de groază și că revăd scenele sângeroase. Cei aflați în sala de concerte au fost hăituți, minute în șir, de teroriști.

Profund afectat, un supraviețuitor al atacului a spus că a văzut oameni însângerați peste tot, culcați la pământ.

Alții, însă, au avut norocul de a se afla aproape de ieșirile de urgență.

Un adevărat altar a fost ridicat în fața centrului de divertisment.

Cei care au supraviețuit au rămas cu traume profunde și își găsesc cu greu cuvintele să explice calvarul prin care au trecut.

"Era ora 19:47 și am auzit o explozie. Sincer am crezut că este o petardă. M-am gândit că, probabil, artiștii care au venit au fost întâmpinați de fani. Dar aceste pocnituri, erau aici, nu se opreau, se auzeau țipete, era panică.

Mi-am dar seama că ceva nu era în regulă. Și când eu și soțul meu am știut că trebuie să ne salvăm, să fugim, el m-a apucat de mână.

Eu doar m-am uitat înapoi, oamenii erau deja jos, au început să tragă în hol.

Au început să tragă, soțul meu m-a apucat de mână și am trecut prin etajele superioare, prin sistemul de siguranță împotriva incendiilor..

Când am venit acasă, am copii, mi-am îmbrățișat copiii, am căzut pe genunchii lor și am spus, Lioșa, ce se întâmpla acolo. Pur și simplu nu poate fi transmis în cuvinte, pur și simplu trăgeau în noi. Am început să devin isterică și să intru în panică", a povestit o femeie.

Cadavre pe podea, oameni disperați să se salveze. Sunt doar câteva dintre scenele dezvăluite presei de martori, imediat după incidentul sângeros.

"Am văzut mult sânge, am văzut oamenii care se aruncau la podea în timpul împușcăturilor. Nu am putut număra atunci câți oameni fuseseră atinși de gloanțe, dar clar au fost zeci", a spus un tânăr.

Mulți oameni nu au realizat ce se întâmplă decât după ce au părăsit locația

"Totul s-a întâmplat departe de mine. Mă aflam într-o zonă mai ferită, dar am văzut mulțime de oameni care se grăbea spre ieșire", a mai povestit un bărbat.

Teatrele și muzeele din Moscova nu vor funcționa în acest weekend, în urma atacului asupra sălii de concerte Crocus City Hall