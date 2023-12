Scene de groază pentru o familie, după întâlnirea cu un elefant sălbatic, în Sri Lanka | ”A început să adulmece”

BBC a publicat imagini care surprind întâlnirea turiștilor cu masivul mamifer, în Sri Lanka, stat insular din Oceanul Indian.

Înregistrarea video arată cum elefantul iese dintre copaci în Parcul Național Yala, apoi se îndreaptă în fugă spre mașina închiriată de Kasun Basnayake și familia sa.

Animalul își folosește colții imenși pentru a sparge geamul de pe partea șoferului și își introduce trompa în vehicul, căutând ceva de mâncare.

"A început să adulmece în jurul picioarelor noastre în căutare de mâncare, iar șoferul ne-a spus să-i dăm orice aveam.

Așa că i-am dat să mănânce resturile de sandviș ale fiului meu. Șoferul mi-a spus să arunc restul pe fereastră. Am făcut astfel, iar șoferul a reușit apoi să demareze în viteză.

Probabil că acele sandvișuri și chipsuri ne-au salvat viața", a declarat Kasun, un bărbat din orașul australian Perth, pentru BBC.

Conform sursei citate, incidentul nu s-a soldat cu persoane rănite.

