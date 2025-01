Mașinile, casele și aleile din Los Angeles sunt acum toate roz. Cum se explică imaginile bizare după incendiile devastatoare

Mașinile, casele, aleile și parcurile din Los Angeles sunt acoperite de o pulbere roșie și roz, după ce o substanță ignifugă a fost pulverizată asupra orașului în lupta pompierilor cu incendiile devastatoare, scrie BBC.

Substanța a fost folosită în ultima săptămână pentru a opri răspândirea flăcărilor.

Ignifugul este un produs cunoscut ca Phos-Chek, care este vândut de compania Perimeter. A fost folosit și în lupta împotriva incendiilor din SUA din 1963 și este principalul agent ignifug pe termen lung folosit de Departamentul de Silvicultură și Protecție la Incendiu din California. Este, de asemenea, cel mai folosit ignifug din lume, potrivit unui raport din 2022 din Associated Press.

Pink hue covers LA as special retardant is used to slow flames pic.twitter.com/PBYU98jMOa

După incendiile de vegetație care au făcut ravagii în sudul Californiei în ultima săptămână, au apărut imagini cu substanța roz sub formă de pulbere care acoperă vehiculele și aleile.

Oficialii companiei Perimeter a recomandat în trecut ca pulberea să fie curățată cât mai rapid înainte de a se usca, pentru că după aceea e mult mai greu de îndepărtat.

As crews battle devastating wildfires in southern California, vivid images have emerged of air tankers dropping bright red and pink powder on Los Angeles suburbs.#Report #ReportAz #ReportNewsAz #Azerbaijan #California #LosAngeles #Wildfires #Pinkpowder pic.twitter.com/uzXxgKtW8d