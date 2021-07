Meghan Markle va produce un serial animat pentru Netflix ce va încuraja tinerele să se emancipeze

Conform fundaţiei pe care Ducesa de Sussex o administrează împreună cu prinţul Harry, Meghan Margle pregătește pentru platforma Netflix un serial de animaţie despre aventurile unei fete în vârstă de 12 ani care este inspirată de mai multe femei influente din istorie.

Din primele informații, proiectul are titlul de lucru „Pearl” şi este primul serial de animaţie al Archewell Productions, o companie fondată de prințul Harry și soția lui.

Meghan este creditată drept creator, sub titulatura ducesa de Sussex.

Ea va fi producător executiv împreună cu David Furnish, care a mai produs „Rocketman” și „Gnomeo & Juliet”, Carolyn Soper („Sherlock Gnomes”, „Tangled”), Liz Garbus („Ill Be Gone in the Dark”, „What Happened, Miss Simone?”) şi Dan Cogan („Icarus”, „The Apollo”).

Proiectul ducesei are titlul de lucru „Pearl” și este primul serial de animație al Archewell Productions.

Meghan Markle și prințul Harry au semnat toamna trecută un acord multianual cu Netflix pentru a produce documentare, lungmetraje, show-uri și seriale pentru copii.

Suma prevăzută în acest contract nu a fost dezvăluită, însă acordul reprezintă primul pas important făcut de Harry şi Meghan în domeniul activităţilor plătite.

În ianuarie, prințul Harry și soția sa, Meghan Markle, au anunțat că vor să devină independenţi din punct de vedere financiar.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal