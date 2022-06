Mesajul lui Dmitri Medvedev către "nenorociții și degenerații care vor moartea Rusiei"

Mesajul a fost postat pe platforma Telegram și sună astfel:

Pe rețelele sociale, s-a speculat că mesajul lui Medvedev - în prezent, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse - se referă fie la ucraineni, fie la occidentali, fie la ambele categorii.

Former #Russian Prime Minister Dmitry #Medvedev: "People often ask me why my Telegram posts are so harsh. The answer is that I hate them. They are bastards and scum. They want death for us, for #Russia. And as long as I'm alive, I'll do anything to make them disappear". pic.twitter.com/3suXepthL7