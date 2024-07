Zelenski îl provoacă pe Trump: „Dacă știe cum sa pună capăt războiului, să ne-o spună azi!”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, în cadrul unui interviu pentru Bloomberg, că ar vrea ca Donald Trump, candidatul republican la președinția SUA, să explice cum planifică să oprească războiul din Ucraina.

„Dacă Trump ştie cum să pună capăt acestui război ar trebui să ne spună astăzi. Dacă există riscuri pentru independenţa Ucrainei, dacă ne-am putea pierde statalitatea, vrem să fim pregătiţi pentru asta, vrem să ştim”, a declarat Zelenski într-un interviu pentru Bloomberg Television, citat de Agerpres.

„Dacă există riscuri pentru independenţa Ucrainei, dacă ne-am putea pierde statalitatea, vrem să fim pregătiţi pentru asta, vrem să ştim”, a mai spus Zelenski.

Fostul președinte american și candidat republican la alegerile din noiembrie a spus de mai multe ori că ar putea opri războiul din Ucraina „în 24 de ore”, însă nu a oferit detalii despre cum ar face acest lucru.

În cadrul interviului acordat pentru Bloomberg, președintele ucrainean a spus că este dispus să se întâlnească cu Trump și echipa sa pentru a discuta despre acest lucru și pentru a le auzi propunerile.

„Vrem să înţelegem dacă în noiembrie vom avea sprijinul puternic al SUA sau vom rămâne singuri”, a afirmat liderul ucrainean.

Declarațiile lui Zelenski vin după ce publicația Politico a scris, citând experți în securitate și apropiați ai lui Trump, că planul acestuia pentru NATO ar include oprirea extinderii Alianței spre Est, în special cu Ucraina și Georgia, și posibile negocieri cu Putin despre teritoriile ucrainene controlate de Rusia, conform agenției de presă Unian.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy tells @BloombergTV Donald Trump should come forward with his plan to quickly end the war with Russia, warning that any proposal must avoid violating the nation’s sovereignty https://t.co/GeByOh6x5L pic.twitter.com/VQKchCFtyO