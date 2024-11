Mihai Gâdea, despre momentele care i-au adus victoria lui Donald Trump: „Cele mai spectaculoase alegeri din vieţile noastre"

Mihai Gâdea, corespondenţă Antena 3 CNN de la Washington DC. Foto: Alin Romașcan

Jurnalistul Mihai Gâdea a realizat o sinteză a celor mai importante momente care au dus la victoria istorică a lui Donald Trump la alegerile prezidențiale din SUA. Pe ce au pus accent americanii şi cum a răspuns candidatul republican la aceste nevoi au făcut o diferența majoră în acest scrutin. O altă etapă importantă în acest moment este va fi cum se va raporta noua administrație prezidențială la Europa și în mod special la România.

„Ceea ce se întâmplă în America este o uluire așa cum nu cred că s-a mai întâmplat vreodată la niște alegeri. Cele mai spectaculoase alegeri în timpul vieții noastre tocmai s-au încheiat în această dimineață, ora 5:30 pe Coasta de Est. Donald Trump a fost desemnat ca fiind câștigătorul acestor alegeri prezidențiale. Atenție, însă uluirea nu vine din faptul că a câștigat Donald Trump, așa cum am prezentat încă de ieri. Uitându-mă cu multă atenție pe cifre, pe analize se putea estima acest lucru pentru că erau suficient de multe elemente să ne dăm seama că lucrurile sunt foarte strânse, Donald Trump are niște avantaje. Motivul pentru care se vorbește despre aceste alegeri ca fiind wow, cum spun americanii, este că Donald Trump a avut o victorie și are o victorie absolut covârșitoare.

Reușește să învingă nu doar într-unul sau două sau trei swing states de ceea ce avea nevoie, ci în toate aceste state cheie. În momentul de față este înaintea doamnei Kamala Harris. Mi se pare foarte important modul în care Donald Trump câștigă votul popular. Știți foarte bine, sistemul electoral american este unul diferit. Pentru a explica foarte pe scurt, ai nevoie să câștigi cât mai multe state și mai ales statele care au multe voturi electorale, chiar dacă se poate întâmpla ca în anumite state votul să fie într-atât de covârșitor pentru contracandidat și în cele din urmă să nu ai votul popular. Trump reușește să obțină votul popular, reușește cu această victorie de proporții să aibă Casa Albă, Congresul și Senatul. În momentul de față, republicanii, după aceste alegeri, au toate elementele puterii politice din Statele Unite, ceea ce iese un lucru enorm pentru Partidul Republican.

Americanii au simțit că în administrația Biden au trăit mai prost decât în administrația Trump

Dar să ne uităm un pic cu atenție la ceea ce s-a întâmplat și să încercăm să înțelegem ceea ce s-a întâmplat. În primul rând, lucru care mi se pare extrem de important este faptul că în toate analizele și, în mod special o analiză a CNN-ului, pe care am văzut-o astăzi, ceea ce a contat cel mai mult în aceste alegeri este nivelul de viață, este nivelul de trai, așa cum spun americanii, pe scurt, economia.

Din punct de vedere al nivelului de trai, americanii au simțit că în administrația Biden au trăit mai prost decât în administrația Trump. În toate sondajele de opinie, majoritatea covârșitoare a americanilor spun că Donald Trump este mult mai capabil să gestioneze economia țării decât doamna Harris. De aici a început totul. Un al doilea subiect extrem de important este legat de imigrație și de modul în care granița Statelor Unite este apărată.

Un număr impresionant de imigranți au intrat în ultimii 4 ani de zile în Statele Unite și desigur că doamna Harris a decontat modul în care personal și administrația Biden au gestionat acest subiect. E de asemenea extrem de important să vedem cine sunt cei care l-au votat pe Donald Trump. Chiar dacă a pierdut de exemplu, un public îmbătrânit, un public mai în vârstă a reușit să aducă mulți bărbați tineri la vot.

Acest lucru se pune și pe seama faptului că Joe Rogan, cel care este cel mai urmărit podcaster al planetei, a fost cel care l-a susținut pe față în ultimele zile pe domnul Trump. E foarte interesant de văzut faptul că un număr important, majoritatea femeilor au votat pentru doamna Harris, însă cu toate acestea, procentul femeilor care l-au votat pe Donald Trump este unul impresionant.

SUA este un lider global şi cea mai importantă putere economică şi putere militară

În acest moment este foarte important să înțelegem ce s-a întâmplat și mai ales ce urmează, pentru că noi știm cât de importantă este relația cu Statele Unite. Noi știm că Statele Unite sunt liderul global, sunt puterea care, fără niciun fel de îndoială, este cea mai importantă putere economică, cea mai importantă putere militară.

Iar pentru România securitatea noastră și relația cu Statele Unite este cea mai importantă. S-a văzut asta, inclusiv, în modul în care dumneavoastră v-ați uitat aseară la edițiile noastre speciale. Un număr extrem de important, colosal de persoane a urmărit ediția noastră, având un interes mare pentru alegerile din America. Pentru că românii înțeleg cât de importantă este această relație și extrem de important cine va fi la Casa Albă. Cred că va fi interesant să așteptăm modul în care Donald Trump se va exprima cu privire la cum va rezolva războiul din Ucraina.

Este un subiect care ne interesează, însă ceea ce știm din experiența anterioară dintre România și Statele Unite, când Donald Trump era la Casa Albă, știm că România a reușit să obțină o legătură privilegiată cu Casa Albă, cu președintele Trump.

Președintele Trump a vrut să încurajeze relația cu România, cu statele din est, oarecum în defavoarea țărilor mari din vechea Europă. Ceea ce cred că în perioada următoare ar putea să fie un element extrem de important în modul în care administrația americană, noua administrație se va raporta la Europa și în mod special la noi. Mi se pare extrem de important să ne uităm la modul în care această campanie a evoluat.

Transmiteam în vară, de la acea dezbatere istorică dintre Donald Trump și președintele Biden. Președintele Biden avea să retragă. Ce începe din acel moment este practic un film de acțiune cum nu s-a mai văzut și sunt convins că se vor scrie cărți. Sunt convins că se vor face filme.

Când un întreg sistem politic a fost împotriva sa, Donald Trump nu a renunțat

Însă evoluția și lupta pe care a adus-o președintele Trump în toată această perioadă coincide cu înțelegerea sa asupra lucrurilor. Are discursuri celebre în care spune niciodată, dar niciodată, sub nicio formă să nu renunți, chiar dacă este greu, chiar dacă uneori, pur și simplu îți vine să te închizi în casa ta, chiar dacă toate lucrurile apasă pe umerii tăi, ca eșec, e foarte important să mergi înainte. Iar ceea ce a făcut Donald Trump este o lecție. Când un întreg sistem politic a fost împotriva sa, domnul Trump nu a renunțat.

Ne aducem aminte procesele sale, ne aducem aminte că a fost condamnat la New York, ne aducem aminte că a pierdut acel proces civil în care era acuzat de hărțuire sexuală și mulți analiști vin astăzi și spun că toate acele lucruri, într-un fel, au potențat victoria din aceste ore de la Washington, o victorie care este istorică, fără niciun fel de îndoială (...)

Este un proces de predare a puterii. Ei bine, el a început deja, iar modul în care președintele Trump a vorbit mi se pare, de asemenea, extrem de important pentru înțelegerea modului în care își marchează această victorie. Important va fi să vedem ce spune și doamna Harris, pentru că în urmă cu doar câteva minute, vicepreședintele Statelor Unite l-a sunat pe președintele ales Donald Trump pentru a-l felicita pentru victorie, pentru a prezenta în această conversație faptul că înțelege că a pierdut alegerile, așa cum se întâmplă în democrațiile americane", a spus Mihai Gâdea într-o corespondență Antena 3 CNN de la Washington.