Consilierul lui Volodimir Zelenski: "Putin a avut dreptate, parțial" | Ce spune despre politicienii UE

Într-un mesaj pe Twitter, menit să susțină cauza unui embargo total asupra gazului și petrolului rusesc, Podoliak (foto) i-a închinat un adevărat elogiu președintelui Volodimir Zelenski.

"Să fim cinstiți. Lumea a știut că Rusia plănuia războiul și pregătea, de luni de zile, 'listele morții' pentru Ucraina. Când le-am cerut arme și sancțiuni, ei ne-au oferit varianta evacuării și guvernare prin (platforma) Zoom. Când le-am cerut să înceteze să mai facă afaceri cu Rusia, ne-au spus că în trei zile Kievul va cădea.

Putin a avut, în parte, dreptate în analiza sa: unii politicieni au decis deja să predea Ucraina la momentul respectiv. Erau gata să-și exprime 'îngrijorările grave', să pună în practică pseudo-sancțiuni și să meargă mai departe. Însă cineva n-a fost de acord să renunțe. Președintele Zelenski și poporul ucrainean n-au fost de acord să renunțe.

Uneori, un bărbat poate schimba totul, făcând alegerea corectă. Ignorându-i pe experți și ascultându-și inima. Nu este prea târziu ca politicienii Uniunii Europene să facă alegerile corecte. Este timpul să-și asume responsabilitatea pentru viitor și să refuze gazul și petrolul din Rusia".

