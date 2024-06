Ministerul de Finanțe a luat foc, la Copenhaga. Se întâmplă la două luni după ce a luat foc vechea Bursă din capitala daneză

Un incendiu a izbucnit, joi, la Ministerul danez de Finanțe, anunță Agerpres, care citează presa internațională.

Imagini postate pe rețelele sociale arată un fum gros înălțându-se deasupra clădirii de birouri moderne, situată în centrul orașului Copenhaga.

Poliția daneză a confirmat că a răspuns la incident și a trimis echipe în zonă, împreună cu serviciul de pompieri din capitală.

Clădirea în flăcări și alte imobile din apropiere au fost evacuate.

New fire in Denmark, this time the Ministry of Taxation.



Earlier fires include: Børsen building in Copenhagen burned down in April, three of Novo Nordisk's buildings have recently been on fire, and now the Ministry of Taxation? pic.twitter.com/NpKOQCnVyB