Ministrul de externe al Republicii Moldova, despre războiul hibrid al Rusiei: Cel care îți cumpără votul, acela te va vinde

Ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihail Papșoi, interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN. Foto: Costi Pahonțu/Antena 3 CNN

Ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihai Papșoi, a acordat la Chișinău un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN. Cu 5 zile înainte de cel mai important scrutin electoral, Republica Moldova se pregătește pentru acțiuni specifice războiului hibrid pe care Moscova îl poartă de ani de zile împotriva țării vecine. O temă răspândită de propaganda pro-rusă, întreținută cu bani de la Moscova, este cea care susține că un vot pro-UE, înseamnă atragerea Moldovei în război. „Moldovenii au văzut durerea războiului în ochii vecinilor ucraineni. Această anxietate, această temere o exploatează extrem de cinic Federația Rusă”, spune ministrul Papșoi. „Nu poate fi nimic mai neadevărat având în vedere că UE este un spațiu al păcii, al prosperității și am văzut cu toții de unde vine războiul”, spune ministrul.

Interviu Mihai Papșoi:

Opt miniștrii de externe au venit astăzi la Chișinău pentru a susține Republica Moldova în parcursul occidental. Ce înseamnă acest sprijin pentru Guvernul pro-european?

Mihai Papșoi: Trebuie să recunoaștem, fără sprijinul generos al țărilor europene, Republicii Moldova i-ar fi fost mult mai greu să depășească momentele dificile.

Republica Moldova nu a fost lăsată la nevoie. Le suntem recunoscători pentru asta. Cetățenii înteleg unde este pace, prosperitate, stabilitate. Nu trebuie să se uite prea departe. Se pot uita peste Prut, în România, să vadă transformarea prin care au trecut frații noștri. Avem convinegerea că cetățenii noștri nu se vor lăsa pradă propagandei. Avem un proces electoral competitiv. Așteptăm cu nerăbdare rezultatul acestui scrutin democratic.

Razboi hibrid, propagandă, sancțiuni, la ce vă mai așteptați în zilele următoare?

Mihai Papșoi: Ne așteptăm ca avalanșa de dezinformare să crească. Am văzut încercări de a promova filmulețe trucate cu ajutrul inteligenței artificiale. Sunt lucruri pe care le putem antincipa și lucruri pe care nu le putem anticipa, de asta ne este frică. Dar, grație jurnliștilor, cetățenii moldoveni pot vedea aceste influențe meschine ale Federației Ruse de a încerca să cumpere voturi. Noi le spunem direct cetățenilor noștri: cel care îți cumpără votul, acela te va vinde.

Propaganda rusă promovează narativul prin care un vot pro-UE înseamnă război cu Rusia. Ce le spuneți cetățenilor moldoveni?

Mihai Papșoi: Acesta este unul dintre cele mai nocive și periculoase narative pe care le promoveaza propaganda rusă, punând semnul egal între vectorul nostru european și invitarea războiului, ori nu poate fi nimic mai neadevărat având în vedere că UE este un spațiu al păcii, al prosperității și am văzut cu toții de unde vine războiul. Am văzut-o în ochii înlăcrimați ai refugiaților ucraineni, am văzut acea durere a războiului pe care a adus-o așa zisa lume rusă și cetățenii noștri nu și-ar dori niciodată să treacă prin acest calvar. Această anxietate, această temere o exploatează extrem de cinic Federația Rusă. Noi nu putem decât să comunicăm deschis pentru a respinge aceste mituri și muncind asiduu pentru consolidarea Republicii Moldova inclusiv în domeniul apărării.

În ultima perioadă, Republica Moldova a reușit să reducă dependența de gazul din Rusia, autoritățile au dejucat tentative de fraudă, vedem anchete, este mai bine pregătită Republica Moldova?

Mihai Papșoi: Astăzi, Republica Moldova este mult mai bine pregătită. Cea mai mare transformare a fost în domeniul energetic. Am diversificat importul de gaze naturale. Construim lina de înaltă tensiune pentru a conecta piața din Moldova la cea românească, adică la cea europeană. Odată implementate proiectele mari, Repulica Moldova își va difersifica aprovizionarea și vom putea ajuta inclusiv Ucraina. Suntem încrezători că și România va începe exploatarea de gaze din Marea Neagră și vom cumpăra de la frații noștri. În momemnte de criză România ne-a fost alături și suntem recunoscători pentru acest ajutor. Atunci când unii au încercat să ne îngenucheze, alții ne-au venit în ajutor. Și cetățenii noștri cu siguranță vor ține minte.

Este posibilă îndeplinirea obiectivului de a adera la UE până în 2030?

Mihai Papșoi: Sutem convinși că acest obiectiv este unul realist. Pentru a contribui la consilidarea acestui curs este important că cetățenii noștri oriunde s-ar afla, că sunt aici acasă, că sunt în diaspora, să iasă la vot pentru a sprijini vectorul de integrare europeană. Spre deosebire de alte scrutine, acest referendum va determina soarta țării pe zeci, poate sute de ani înainte. Ori, alegerile au mandat scurt, de 4 ani, acest referendum are un orizont de timp mult mai îndepărtat. Chemarea noastră este către toți cetățenii să participe în număr mare la acest scrutuin și să pună umărul la viitorul pașnic și luminos al țării noastre.