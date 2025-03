Momentul tragediei din Marea Roșie a fost filmat. Submarinul cu turiști s-a scufundat cu trapa deschisă. 6 oameni au murit

Un turist a filmat momentul în care submarinul Sindbad s-a scufundat cu trapa deschisă în Marea Roşie. Pe filmare, se observă că submersibilul se afla lângă un ponton din stațiunea egipteană Hurghada, iar unii dintre cei 45 de turişti aşteptau să se îmbarcheze. După scurt timp, vasul începe să se scufunde, spre groaza adolescenţilor, dar şi a adulţilor. Imaginile înfiorătoare cu aceste clipe înfiorătoare au făcut înconjurul lumii. Şase ruşi, printre care şi doi copii, au murit în această tragedie din Egipt.

În înregistrarea realizată de un turist se văd membri ai echipajului care îi ghidează pe adulţi, dar şi pe copii să urce la bordul submarinului Sindbad. La un moment dat, submersibilul începe să fie acoperit de apa Mării Roşii şi se scufundă în doar câteva secunde. Copiii şi adulţii încep să strige după ajutor, iar după ce ajung în apă, încep să înoate ca să se salveze.

O turistă a povestit că era la bord, împreună cu copiii ei, în vârstă de nouă și zece ani, când s-a petrecut tragedia. "Așteptam să ne îmbarcăm, la coadă, când submarinul a început să se scufunde. Egipteanul responsabil a început să strige: «Stop! Stop!». Nimeni nu l-a auzit. A țipat la noi: «Repede, veniți pe ponton!»", a declarat femeia.

‘Quiet, quiet, quiet!": video of a sinking bathyscaphe with Russian tourists in Hurghada



The recording shows that the submarine ‘Sinbad’ went underwater in seconds.



Six people died, two of them - children. pic.twitter.com/KBPBgbO5Qi