Momentul în care un camion cu artificii explodează aproape de o plajă din SUA. Mai multe persoane sunt rănite

Imaginile surprinse arată cum camionul explodează, iar oamenii aflaţi pe plajă aleargă departe de locul incidentului.

La un moment dat, sunetul artificiilor care continuă să se aprindă seamănă cu sunetul de arme.

Din primele date de la fața locului reiese ca mai multe persoane de pe plajă au fost rănite de artificiile care au lăsat în urmă un nor gros de fum.

⚠️??#URGENT: Injuries reported following truck explosion on busy beach in Ocean City, Maryland#OceanCity l #MD

The truck was carrying loads of fireworks before it caught fire and exploded. There are early reports of injuries.

Standby for further updates!pic.twitter.com/yAnMBeElG7