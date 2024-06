Monolitul apărut în deșert, lângă Las Vegas, a fost demolat. Ce a descoperit poliția americană după ce l-a dat jos

Construcția stranie pe care presa internațională a popularizat-o drept "monolit" și a cărei origine nu este încă stabilită a fost îndepărtată de autoritățile americane dintr-o zonă deșertică stâncoasă de lângă Las Vegas, în statul american Nevada, anunță CNN.

Este vorba despre o prismă înaltă de 1,8 metri, asamblată din folii metalice lucioase și "plantată" în sol cu ajutorul unui bloc de beton.

Apariția sa a fost semnalată acum aproximativ o săptămână.

"Modul în care obiectul a ajuns în locația sa sau cine ar putea fi responsabil de amplasarea lui lucru rămân, deocamdată, necunoscute", a declarat, la finele săptămânii trecute, poliția din Las Vegas pe rețeaua X, în contextul în care autoritățile au îndepărtat obiectul.

Îndepărtarea a fost justificată din considerente de siguranță publică, notează CNN.

MYSTERIOUS MONOLITH UPDATE:



A lot of you have asked about the mysterious monolith that was recently spotted north of Las Vegas.

Yesterday afternoon, we assisted with the removal of the item due to public safety and environmental concerns. pic.twitter.com/4NrR9FDo4T