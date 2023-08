Mort fiind, Prigojin nu le-a putut arăta celor vii degetul | Un consilier de la Kiev subliniază incertitudinile legate de decesul șefului Wagner | Generalul Cristian Barbu: "Trebuie să așteptăm analizele oficiale"

Șeful Wagner, declarat mort după prăbușirea unui avion în zona Țver, a fost identificat de un comandant al grupării de mercenari "în principal, pe baza unui deget care-i lipsea la o mână".

Dmitri Utkin, "mâna dreaptă" a lui Prigojin la conducerea grupării paramilitare și aflat, la rândul său, la bordul avionului prăbușit, a fost, și el, identificat la morgă.

"Presa rusă a relatat că trupul lui Prigojin a fost identificat oficial de unul dintre comandanții PMC (companiei militare private, n.r.) Wagner la morgă. Semnul principal a fost absența unui deget. Dmitri Utkin ar fi fost identificat, de asemenea, după înălțime și tatuaje", a scris Gherașcenko, însoțindu-și postarea cu fotografia a doi bărbați în zona prăbușirii avionului.

Aceștia par să ducă un cadavru într-un sac negru, pe o targă.

