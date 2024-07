Peste 80 de oameni au murit în urma unei busculade la o adunare religioasă hindusă în India

Peste 80 de persoane au murit și multe altele au fost rănite într-o busculadă petrecută marți la o adunare religioasă hindusă în statul Uttar Pradesh, situat în nordul Indiei. Oamenii se adunaseră pentru a-l sărbători pe zeul hindus Shiva, scrie Xinhua, potrivit Agerpres.

Ministrul-şef al statului, Yogi Adityanath, a ordonat o anchetă asupra incidentului, relatează Reuters.

Shocked and saddened to hear of the unfolding tragedy at a satsang in Hathras. 122 devotees dead, many more seriously injured. My sincere condolences. Terrible news. pic.twitter.com/TX2R6IWvJ0