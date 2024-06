NASA dă dezmințiri, după ce a transmis live că un astronaut a fost rănit grav în spațiul cosmic: "A fost o simulare"

NASA a fost implicată într-un incident în urma căruia s-a văzut nevoită să dezmintă că la bordul stației ar fi o situație de urgență, relatează The Guardian.

Agenția a transmis, miercuri seară, pe canalul său de YouTube un flux audio care avertiza asupra stării grave a unui astronaut.

La ora 22.30 GMT (ora 1, joi dimineață, în România), imaginile din transmisia în direct de pe ISS au fost înlocuite cu un mesaj care spunea că semnalul video a fost "întrerupt temporar" și că fluxul de imagini va reveni "atunci când conexiunea va fi restabilită".

La scurt timp după aceea, o persoană ce părea să comunice cu echipajul de la bordul stației a început să transmită sfaturi legate de o urgență medicală care implica un "comandant al misiunii". Acesta ar fi fost rănit în urma decompresiei.

Decompresia implică expunerea bruscă a organismului uman la o presiune atmosferică scăzută.

"Așadar, dacă am putea să-l punem pe comandant înapoi în costum, să-l sigilăm ... în vederea unui tratament hiperbaric adecvat. Înainte de sigilare, de închiderea vizorului și de presurizarea costumului, aș dori să-i mai verificați o dată pulsul", a spus interlocutorul, care s-a identificat drept medic de zbor de la centrul de control al misiunii SpaceX din Hawthorne, California.

"Din păcate, pronosticul pentru comandant este redus", a continuat vocea medicului.

Mai mulți internauți au popularizat rapid incidentul pe rețelele de socializare.

Eric Berger, redactor pe subiecte legate de spațiu la publicația Ars Technica, a numit transmisia drept "înfricoșătoare".

Alți martori ai transmisiei au estimat că a fost, probabil, un exercițiu.

Această variantă a fost, în cele din urmă, și cea comunicată oficial de NASA.

"Nu are loc nicio situație de urgență la bordul Stației Spațiale Internaționale. Fluxul audio a fost transmis din greșeală de la o simulare în curs de desfășurare, în care membrii echipajului și echipele de la sol s-au antrenat pentru diverse scenarii în spațiu", a postat pe contul X al ISS instituția citată.

There is no emergency situation going on aboard the International Space Station. At approximately 5:28 p.m. CDT, audio was aired on the NASA livestream from a simulation audio channel on the ground indicating a crew member was experiencing effects related to decompression…