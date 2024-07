Corespondență Antena 3 CNN: Nepotul poetului George Bacovia a votat „pentru echilibru” la alegerile din Franța

Constantin Constans, nepotul poetului George Bacovia, spune că, dintotdeuna, votează partide de Centru. Sursă foto: Antena 3 CNN

Sunt români care au votat în Paris pentru viitorul țării care le-a devenit casă. Constantin Constans, nepotul poetului George Bacovia, mărturisește că, dintotdeauna, votează partide de Centru.

Costache, așa cum îi spun prietenii, mărturisește că a fugit mereu de extreme, având încă vie în amintire viața trăită în România, de unde a plecat și a primit statutul de refugiat politic.

„Am votat pentru echilibru, am votat pentru Europa, am votat pentru Centru. Dintotdeauna am fost în Centru. Am fost tot timpul moderat. Nu am mers niciodată în extreme”, spune Constantin Constans, nepotul poetului George Bacovia.

Astăzi, a pierdut, pentru că în circumscripția lui au câștigat comuniștii.

Poetul George Bacovia, profesor de desen, și Liza, soța acestuia, l-au ghidat în lumea artei. Păstrează și acum amintirea verilor petrecute la București și la Techirghiol, alături de marele poet.

„Sora tatălui meu a fost măritată cu fiul poetului Bacovia. Cunoșteam destul de bine familia, pentru că mergea, în fiecare vară, în vacanțe la ei, la București, iar locul respectiv este exact Casa Memorială „George Bacovia”.din București”, mărturisște nepotul poetului George Bacovia.