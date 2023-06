Oraşul New York, acoperit de o ceaţă portocalie. Oamenii, obligaţi să poarte măşti de protecţie

Motivul: incediile de pădure din Quebec, la o distanţă de 800 de kilometri. Incendiile din Canada au sufocat aproape tot continentul nord-american. Metropola New York a fost învăluită într-o ceaţă portocalie.

Smogul a ajuns şi până la ultimele etaje ale zgârie-norilor din centrul Manhattan-ului, inima financiară a New York-ului.

Oamenii poartă deja de câteva zile măşti atunci când ies din case.

"Este foarte neaşteptat, chiar s-a întâmplat din senin. Şi sper din tot sufletul ca toată lumea să fie în siguranţă, să poarte o mască afară pentru ca fumul să nu ajungă în plămâni", a spus un tânăr foarte îngrijorat.

Check out this almost unbelievable time-lapse of wildfire smoke consuming the World Trade Center and the New York City skyline.



Those vulnerable to poor air quality, including seniors and young children, should limit time outdoors if possible.



More: https://t.co/ChRuWv7X6E pic.twitter.com/mtKtLun8lN