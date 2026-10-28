Noi tehnologii militare la granița cu Rusia. Germania testează arme de război electronic în Lituania

Armata germană testează în prezent sisteme de război electronic în Lituania. Foto: Getty Images

Armata germană va folosi capacități de război electronic pentru a detecta activități militare desfășurate în exclava rusă Kaliningrad şi în Belarusul vecin. Astfel, vor putea avertiza asupra oricărei amenințări din timp. Viceamiralul Thomas Daum, şeful structurii cibernetice al armatei germane, a spus că activitățile Rusiei în unele părți ale Europei au atins „faza a doua” și intenția este de a produce daune, relatează Agerpres.

Brigada permanentă a Germaniei în Lituania va utiliza capacităţi de război electronic în Lituania. Trupele germane, care urmează să fie complet desfăşurate anul viitor, vor colecta, de asemenea, date despre emiţătorii şi sistemele radar militare ruseşti şi belaruse pentru a actualiza bazele de date de război electronic folosite de forţele germane şi aliate.



„Dacă se întâmplă ceva, aceste unităţi vor identifica aceasta. Vom introduce (informaţiile) în bazele de date de război electronic, care vor informa apoi toate sistemele noastre dacă există un nou radar de partea belarusă”, a spus viceamiralul Thomas Daum.



Daum a afirmat că activităţile Rusiei în anumite părţi ale Europei au atins ceea ce el a numit „faza a doua, în care intenţia este de a dăuna”, sub pragul unui conflict armat.



„Domeniul cibernetic-informaţional nu este încă în război, dar nu mai este nici pace”, a atras atenția viceamiralul german.



El a spus că în faza anterioară, rușii s-au concentrat pe penetrarea discretă a reţelelor occidentale prin atacuri cibernetice şi pe stabilirea unor poziţii în interiorul sistemelor.



Guvernul german a aprobat în august măsuri, care urmează să fie aprobate de Parlament, cu scopul de a acorda serviciilor de informaţii noi atribuţii pentru „a sparge comunicaţii şi a perturba operaţiunile adversarilor străini” și pentru a contracara ceea ce oficialii spun că reprezintă o ameninţare în creştere din partea atacurilor cibernetice şi hibride.



Armata germană testează în prezent sisteme de război electronic în Lituania, cum ar fi instrumente de detectare a dronelor, interceptoare de semnale, bruiaj şi senzori, concepute pentru a transmite date de pe câmpul de luptă către analişti la distanţă.



Înainte de războiul din Ucraina, armata germană abia reuşea să convingă companiile comerciale să îi furnizeze astfel de sisteme, a spus Patrick Jeschke, care conduce centrul de inovaţie cibernetică al Bundeswehrului (armata). Provocarea s-a mutat de la găsirea furnizorilor la selectarea celor mai promiţătoare tehnologii dintr-o avalanşă de propuneri, a adăugat el.