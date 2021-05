Imagini ca din iad: miros de sulf și flăcări gigantice. Erupția vulcanului Nyiragongo a declanșat evacuarea în masă a unui oraș de mărimea Bucureștiului

Nyiragongo se învecinează cu orașul Goma, cu o populație estimată neoficial la două milione de locuitori.

Mulți dintre aceștia și-au părăsit casele la primele ore ale dimineții de duminică, pe măsură ce Nyiragongo arunca în aer fântâni de lavă.

Gazele și cenușa expulzate de vulcan au format un nor roșu gros, care s-a lăsat peste Goma.

Valurile de lavă ar fi ajuns până la aeroportul orașului, conform BBC.

Locuitorii din Goma au avut de ales între două opțiuni: unii s-au îndreptat către granița cu Rwanda, care inițial era închisă. Alții au ales să se deplaseze spre zonele mai înalte din vestul orașului

Presa internațională relatează că mase de oameni încărcați cu pături și diverse alte obiecte persoane au încercat să părăsească orașul chiar înaintea ordinului de evacuare al guvernului.

Anunțul de evacuare, la mai multe de ore de la erupția vulcanului

Anunțul a venit după câteva ore de la erupție.

Autoritățile din Rwanda spun că aproximativ 3.000 de persoane au trecut frontiera venind dinspre Goma. Presa de stat menționează că refugiații vor fi cazați în școli și lăcașe de cult.

Richard Bahati, rezident în Goma, a fost martor la precedenta erupție letală din 2002 a vulcanului Nyiragongo, în urma căreia au fostu uciși 250 de oameni iar 120.000 au fost strămutați:

Bahati era în casă când a auzit țipete.

"Am ieșit și am văzut că cerul era roșu. Am supraviețuit acestui vulcan în 2002. Erupția de atunci ne-a devastat casele și proprietățile. Asta mă sperie și acum", a povestit el.

"Toată lumea se teme, nu știm ce să facem" spune, la rândul său, Zacharie Paluku, un alt localnic.

În zone întinse din Goma alimentarea cu electricitate s-a oprit iar o autostradă care leagă Goma de orașul Beni a fost acoperită de lavă.

Un miros de sulf a inundat orașul iar în depărtare se văd flăcări gigantice care par să coboare de pe conul vulcanic.

Activitatea vulcanului, monitorizată printre acuzații de corupție

Un oficial al Parcului Național Virunga, unde este situat Nyiragongo, a menționat într-o notă internă că erupția de sâmbătă este similară celei din 2002 și că toată lumea care se învecinează cu aeroportul trebuie să evacueze zona fără întârziere.

Oficialitățile din Congo au anunțat că discută "măsuri urgente" după ce prim-ministrul a convocat o reuniune de urgență a guvernului în capitala Kinshasa.

Ministrul Comunicațiilor, Patrick Muyay, a anunțat pe Twitter că viteza valului de lavă pare să fi încetinit și că este în desfășurare o evaluare a situației umanitare.

Monusco, misiunea ONU de menținere a păcii, a anunțat că întreprinde zboruri de recunoaștere peste Goma.

??Activité volcanique aux alentours de Goma: la MONUSCO fait des vols de reconnaissance.



La lave ne semble pas se diriger vers la ville de Goma. Nous restons en alerte. pic.twitter.com/JQmz7v16Ne — MONUSCO (@MONUSCO) May 22, 2021

Nyiragongo, unul dintre cei mai activi vulcani de pe planetă, este monitorizat de Observatorul Vulcanic Goma, căruia Banca Mondială i-a tăiat fondurile, pe fondul acuzațiilor de corupție.

Din acest motiv, există suspiciuni că activitatea vulcanului nu a fost monitorizată corespunzător.

Într-un raport din 10 mai, anul curent, Observatorul a avertizat că activitatea seismică a vulcanului s-a intensificat.

Anul trecut, directorul Katcho Karume a spus realizatorilor unui program BBC că lacul de lavă al vulcanului se umple rapid, crescând șansele unei erupții "în următorii ani". El a avertizat, de asemenea, că un seism ar putea declanșa mai devreme un dezastru.

Cea mai letală erupție a vulcanului Nyiragongo a avut loc în 1977 și a ucis peste 600 de oameni.

Foto: Efectele valului de lavă în apropiere de Goma (foto principală), imaginea norului de cenușă și sulf care a acoperit Goma (foto galerie) și lacul vulcanic de la Nyiragongo înainte de erupție (foto galerie).

