NYT: Cum l-au ajutat Trump și consilierii săi pe Flavio Bolsonaro să fugă din Brazilia în SUA

Flavio Bolsonaro era considerat favorit pentru a câștiga alegerile prezidențiale de duminică, însă a pierdut, într-o răsturnare de situație surprinzătoare.Foto: Getty Images

Președintele Donald Trump a intervenit pentru ca Flavio Bolsonaro, care a pierdut alegerile prezidențiale din Brazilia și este vizat de mai multe anchete penale, să poată intra în Statele Unite, potrivit unor oficiali americani, scrie The New York Times.

Bolsonaro se află acum în Florida, cu un statut temporar acordat la ordinul lui Trump. Cel mai probabil, va primi ulterior și drept de rezidență permanentă.

Bolsonaro a fugit din Brazilia după ce a pierdut alegerile de săptămâna aceasta. El și familia sa au aterizat miercuri dimineață la Miami cu un avion privat, iar agenții de frontieră i-au lăsat să intre pe baza unui permis special, numit "parole", acordat de obicei din motive umanitare.

Zborul fusese organizat de un oficial al Casei Albe. În aceeași după-amiază, Trump a spus că lui Bolsonaro i s-a dat "un permis" de intrare în țară.

Casa Albă și Departamentul de Stat au trimis întrebările jurnaliștilor către Departamentul pentru Securitate Internă. Acesta a transmis că Bolsonaro și familia sa au fost verificați de poliția de frontieră conform legilor de imigrare și apoi lăsați să plece.

Potrivit unei analize The New York Times, un document oficial american arată că Bolsonaro a prezentat la sosire un pașaport diplomatic brazilian deja anulat.

Marți, atât Departamentul de Stat, cât și Casa Albă anunțaseră că vor acorda vize lui Bolsonaro și familiei sale.

Conform unui site federal, statutul de "parole" se acordă pentru motive umanitare urgente sau pentru un beneficiu public important. Persoana poate rămâne în SUA, fiind tratată ca solicitant al dreptului de intrare.

Un oficial american a declarat că Bolsonaro va cere, probabil, și "green card", adică dreptul de rezidență permanentă. Cererea ar urma să fie aprobată rapid, la fel ca în cazul fratelui său mai mic. Fratele său, Eduardo Bolsonaro, locuiește în Texas, are legături strânse cu administrația Trump și a primit "green card" în iulie. Pentru majoritatea imigranților procesul durează ani, însă în cazul lui aprobarea a fost accelerată.

Flávio Bolsonaro a plecat spre SUA după ce, luni, poliția braziliană i-a cerut să-și predea pașapoartele. El este anchetat într-un dosar de spălare de bani. Bolsonaro, senator de dreapta cu peste 20 de ani de carieră politică, nu a fost încă pus oficial sub acuzare. Însă, după înfrângerea de duminică, își va pierde imunitatea parlamentară la începutul lui 2027 și ar putea fi urmărit penal.

Marți seară, el a zburat din Argentina în Ecuador, unde avionul a fost realimentat, și apoi la Miami. Zborul privat a fost organizat de Jason Miller, consilier de comunicare al Casei Albe, care fusese în contact cu Eduardo Bolsonaro. Planul a fost pus la punct încă de luni, imediat după ce lui Flávio i s-a cerut să-și predea pașapoartele.

Duminică, Bolsonaro pierduse categoric alegerile în fața președintelui în exercițiu, Luiz Inácio Lula da Silva.

Miller a refuzat să comenteze, iar Casa Albă a trimis doar la declarațiile publice ale lui Trump, care nu au pomenit de avion. Implicarea lui Miller a fost dezvăluită inițial de The Wall Street Journal. Miller este un apropiat al familiei Bolsonaro și spune că a fost reținut pentru scurt timp în Brazilia, în 2021.

După aterizarea la Miami, Bolsonaro s-a declarat liderul legitim al Braziliei.

Miercuri, puțin după ora 9:30, Bolsonaro și familia au coborât dintr-un avion mic pe un aeroport de lângă Miami. Grupul a fost dus rapid într-un SUV negru, ferit de privirile presei sub umbrele.

Drumul său a durat 24 de ore, timp în care oficiali și jurnaliști din mai multe țări au încercat să afle unde se află. Bolsonaro a trecut în Argentina marți seara, apoi a traversat America de Sud cu avionul privat. Miercuri după-amiază, Bolsonaro a publicat un mesaj lung pe rețelele sociale. A spus că a plecat din Brazilia pentru că este persecutat politic și le-a mulțumit lui Trump și președintelui argentinian Javier Milei. Inițial s-a prezentat drept "președintele ales legitim", apoi a șters mesajul și l-a republicat, folosind cuvântul "lider". "Mă adresez poporului brazilian și comunității internaționale în calitate de lider al Braziliei", a scris el. Fără dovezi credibile, a susținut că alegerile au fost fraudate și că justiția braziliană duce o "vânătoare de vrăjitoare" împotriva sa.

Ajutorul oferit de Casa Albă ar putea tensiona și mai mult relația dintre Trump și Lula, care l-a acuzat deja pe președintele american că se amestecă în treburile interne ale Braziliei.

Întrebat miercuri despre Bolsonaro, Trump a spus: "I-am dat un permis să intre în țară, așa că vom vedea. Dar nu mă voi implica. A fost o alegere foarte ciudată, asta e sigur".

Joi, Trump a refuzat să spună cine a câștigat legitim alegerile. A afirmat că nu a luat partea nimănui, pentru că Lula i-a cerut asta. "Cred că alegerile au fost o mare jenă pentru poporul brazilian", a adăugat el.

Potrivit The New York Times, anul acesta Departamentul de Stat, condus de Marco Rubio, a luat mai multe măsuri privind Brazilia după presiunile celor doi frați Bolsonaro. Ei sunt fiii fostului președinte Jair Bolsonaro, care execută o pedeapsă lungă în arest la domiciliu pentru tentativă de lovitură de stat. Flávio și-a recunoscut inițial înfrângerea, dar apoi a cerut anularea alegerilor, invocând o modificare a programului de vot de duminică.

Această modificare a afectat însă doar 0,03% din voturi. Autoritățile electorale au precizat că nu a schimbat rezultatul, Lula câștigând la o diferență de 4,4 milioane de voturi. Observatorii internaționali au confirmat corectitudinea scrutinului, iar zeci de țări au recunoscut rezultatul. SUA și Argentina nu se numără printre ele.

În mesajul de miercuri, Bolsonaro și-a menținut acuzațiile. A susținut și că Lula a folosit bani publici pentru a câștiga, majorând un ajutor social la finalul campaniei. Guvernul Lula spune că a fost doar o ajustare la inflație, care întârziase.

Potrivit autorităților argentiniene de migrație, Bolsonaro a trecut granița terestră marți seara, împreună cu soția și cele două fiice. De acolo a luat un zbor privat spre Guayaquil, în Ecuador, și apoi spre SUA. Luni, autoritățile braziliene îi dăduseră 24 de ore să-și predea pașapoartele. Motivul: legăturile sale cu un avocat acuzat că a spălat peste un miliard de dolari printr-o schemă de jocuri de noroc online. Separat, poliția îl anchetează și pentru milioanele de dolari primite de la un bancher implicat într-un mare scandal de corupție, bani folosiți pentru un film biografic despre tatăl său.

Pentru că nu și-a predat pașapoartele până marți dimineață, autoritățile au anulat documentele și i-au interzis ieșirea din țară. Nu se știe cum a reușit totuși să ajungă în Argentina.

Poliția federală braziliană spune că nu are nicio înregistrare oficială a plecării sale. Totodată, a precizat că restricțiile de călătorie nu îl fac automat fugar și nu permit arestarea lui. Poliția investighează acum de ce senatorul nu a respectat deciziile instanței.

Nici poliția federală argentiniană nu a înregistrat intrarea lui. Totuși, autoritățile de imigrare din Argentina spun că Bolsonaro și familia au intrat în țară marți, la ora 22:50, cu o dubă, pe "Podul Fraternității", care leagă orașul brazilian Foz do Iguaçu de Puerto Iguazú, în Argentina. Zona este cunoscută pentru cascadele spectaculoase de la graniță.

După aproximativ 40 de minute, Bolsonaro și însoțitorii săi s-au îmbarcat într-un avion al companiei private Baires Fly, care l-a transportat în trecut și pe Milei.