Un bărbat din Washington a fost găsit vinovat pentru o crimă nerezolvată de 30 de ani. În 1989, tânăra Amanda Stavik de 18 ani a dispărut după ce a ieșit la alergat. La trei zile după autoritățiile i-au descoperit trupul neînsuflețit însă vinovatul era de negăsit.

Totul s-a schimbat însă recent, când un coleg de muncă de-a lui Timothy Bass a aflat că acesta a fost suspect într-o crimă. Colegul a simțit o obligație morală să ajute cu cazul, așa că a luat o doză de cola din care a băut Timothy și a înmânat-o poliției pentru o probă ADN. Rezultatele au arătat că ADN ul de pe doza de suc se potrivește perfect cu cel găsit la locul crimei.

