O fată a murit în timpul unui cutremur puternic în Turcia, resimțit în toată Grecia. De frică, zeci de oameni au sărit de la etaj

Locuitorii din vestul Turciei și din insulele grecești au trăit momente de panică, luni seară, după ce un cutremur puternic cu magnitudinea de 5,8 a zguduit orașul de coastă turcesc Marmaris și s-a resimțit în toată Grecia. O fată de 14 ani a murit după ce a făcut un atac de panică, scrie Euronews. De frică, 69 de persoane au sărit de la etaj și au fost rănite.

O fată de 14 ani a murit în orașul Fethiye după cutremur, a declarat ministrul turc de interne, Ali Yerlikaya, în ciuda faptului că a fost transportată la spital. Ea suferise un atac de panică.

5/

A 5.8-magnitude earthquake struck the Dodecanese Islands-Turkey border. At least seven people were injured in Marmaris, Turkey, while trying to escape homes in panic. No serious damage reported.#Greece #deprem #σεισμός #sismo pic.twitter.com/kN61y6uMkn