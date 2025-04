O fată de 12 ani a fost ucisă după ce rușii au lovit cu drone cartierul în care locuia

O fetiță de 12 ani a fost ucisă într-un atac cu drone al armatei ruse în estul Ucrainei, au anunțat marți autoritățile locale. Alta de șase ani a fost rănită.

Guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Sergii Lîsak, a transmis pe Telegram că a avut loc 'un nou atac masiv cu drone', precizând că o fetiță de 12 ani a murit, iar o altă fetiță de șase ani și doi adulți au fost răniți.

Potrivit serviciilor de salvare, copiii au fost prinși sub dărâmături când o dronă a lovit o casă din districtul Samarivski.

In the Dnipropetrovsk region, a 12-year-old girl died during the night after a drone strike – she passed away on the way to the hospital. The drone hit a residential building. Her 6-year-old sister and both parents were injured. In Kyiv, 3 people were wounded when debris from a… pic.twitter.com/COZsICbffj